Москва больше не надеется на Дональда Трампа

Сократив с 1210 до 455 человек численность американских дипломатов в России, Владимир Путин демонстрирует твердость, способствующую его популярности. Однако он оставляет дверь приоткрытой: высылка дипломатов обратима и относительно безболезненна, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

На введение новых американских санкций Владимир Путин ответил самой большой высылкой американских дипломатов, когда-либо совершавшейся в двусторонних отношениях. Приукрашивая наказание путем его обращения в победу, российский президент для объявления о высылке дипломатов дождался 30 июля, Дня Военно-морского флота России. Тогда он находился в Санкт-Петербурге, морской столице России, где в воскресенье проходил самый величественный военный парад, который знал этот город после распада СССР. Государственное телевидение широко транслировало этот парад, параллельно с парадами в сирийском Тартусе и в крымском Севастополе, дабы подчеркнуть повсеместную мощь российского морского флота, говорится в статье.

Внешние эффекты очень важны для Владимира Путина, выстраивающего свою популярность на обещании вновь сделать Россию супердержавой, способной оказать сопротивление США. По мере приближения президентских выборов марта 2018 года Владимир Путин все меньше склонен к уступкам на международной арене, отмечает журналист.

Российский президент принял решение даже до того, как его коллега Дональд Трамп подписал закон о санкциях, за который проголосовал Конгресс, показывая, насколько он теперь им пренебрегает. "Путин утратил всякие иллюзии по поводу способностей Трампа контролировать американскую систему сдержек и противовесов с тем, чтобы влиять на американский демократический аппарат", - считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

"Чем больше американских санкций, тем крепче и больше рейтинг Владимира Путина, - полагает прокремлевский политолог Сергей Марков. - Конгресс и президент США Дональд Трамп, приняв новые санкции, вмешались во внутренние дела России на стороне Путина. Они уж не знают, что сделать - что ни придумают, все Путину в плюс".

Другие комментаторы видят признаки досады со стороны Кремля. Владимир Фролов, эксперт по российско-американским отношениям, считает, что на данный момент российский ответ - это всего лишь "видимость твердости", так как взаимные высылки дипломатов являются "наименее болезненным способом уведомить о своем недовольстве, не доходя до нанесения существенных ран". Преимущество высылки в том, что это легко обратимый процесс, пишет автор статьи.

Эксперт по международным отношениям Лилия Шевцова настроена более критически, слыша в российском симметричном ответе "жалкий писк, ведь Америка от России не зависит, даже не почувствует укуса. Все эти идеи подтверждают даже не отсутствие воображения, а безысходность".

Политолог Татьяна Становая, руководитель аналитического департамента Центра политических технологий, с тревогой прогнозирует ужесточение внутренней политики "против правозащитников, СМИ, НКО, оппозиции. Можно почти не сомневаться в неизбежности новой волны ужесточений в законодательстве, регулирующем коммуникацию, правила выезда из страны, расширения прерогатив спецслужб".

Во внешнеполитической сфере "Россия постепенно придет к пониманию того, что политика непредсказуемости, жесткости, непропорциональности и беспринципности может приносить больше результатов, чем политика диалога с Западом", заключает Становая. Кремль не сжег мосты, однако приближение президентских выборов, несомненно, даст повод к проверке предохранительных ограждений, отмечает Гриншпан.