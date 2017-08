2 августа 2017 г. Редакция | The New York Times Чьим посланиям по России нужно верить? "В стороне от хаоса и какофонии нескончаемых вашингтонских дебатов о политике в отношении России вице-президент Майк Пенс на этой неделе выступил с весьма убедительным посланием во время своей поездки в Восточную Европу", - пишет The New York Times в редакционной статье. В своих выступлениях "он прославлял старые альянсы и подтвердил готовность Америки защищать демократические государства от тех стран, которые стремятся им помешать. Очень плохо, что эти настроения не полностью разделяет и не приветствует человек, на которого он работает в Белом доме", отмечает издание. Пенс не оставил сомнений по вопросу о том, почему он считает, что единство НАТО "сегодня важнее, чем когда-либо с момента краха коммунизма" четверть века назад. "Для балтийских государств нет угрозы страшнее, чем призрак агрессии вашего непредсказуемого соседа с востока", - сказал Пенс в Таллине. По мнению издания, однозначное понимание проблемы вице-президентом и его решительная приверженность альянсу отражают традиционное американское видение России. "Пенс неоднократно повторял своим слушателям, что выступает от лица президента Трампа и от собственного лица. Но говорить - не значит делать. Трамп продолжает словом и делом препятствовать таким уверениям. Результатом становится непоследовательная политика, которую как Путин, так и союзники неизбежно сочтут проявлением слабости или свидетельством неопределенности и которая не послужит американским интересам", - утверждает издание. Трамп до сих пор не ответил на требование президента России Владимира Путина о сокращении численности сотрудников американского посольства и консульств на 755 человек и об изъятии двух объектов недвижимости. Отсутствие критики в адрес Путина по этому вопросу со стороны "главного твиттерщика" "вызвало очевидные вопросы, как и его промедление с подписанием законопроекта, принятого Конгрессом на прошлой неделе, о введении жестких, но необходимых экономических санкций против России", говорится в статье. Источник: The New York Times