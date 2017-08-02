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2 августа 2017 г.
2 августа 2017 г.

Эдвард Исаак Довер | Politico

Окружение Обамы призывает экс-губернатора Массачусетса баллотироваться в президенты США

Высокопоставленные помощники бывшего президента Барака Обамы убеждают бывшего губернатора штата Массачусетс Деваля Патрика баллотироваться на пост президента США в 2020 году, пишет Politico. Патрик, афроамериканец, ныне работает в финансовой компании Bain Capital.

У Патрика состоялись встречи с бывшим стратегом Обамы Дэвидом Аксельродом, который даже разработал политический план, чтобы Патрик смог одержать победу на выборах, сообщает автор статьи Эдвард Исаак Довер.

Дэвид Симас, который был политическим директором Обамы в Белом доме, призывал Патрика всерьез задуматься о том, чтобы баллотироваться в 2020 году.

Валери Джарретт, советник Обамы, утверждает, что ее сердце "желает", чтобы президентом был Патрик. "У него есть способность затрагивать ума и сердца людей, - сказала Джарретт в интервью на прошлой неделе. - Думаю, наша страна готова к этому сейчас, не говоря уже о том, что будет через три года".

"Если вы опросите сто именитых сотрудников Обамы, только два человека сейчас победили бы в этом опросе в качестве кандидатов на выборы 2020 года - это [Джо] Байден и Патрик", - сказал один из бывших помощников Обамы.

Сам Обама, который близок к Патрику, считает, что тот принадлежит к очень небольшой группе людей, обладающих настоящим политическим талантом, и, в числе прочих, лично советовал ему баллотироваться на пост президента.

Однако Патрик пока еще не уверен по поводу своих планов. "Я пытаюсь думать о том, как быть полезным, потому что я переживаю за страну и я, прежде всего, патриот, - сказал Патрик изданию Politico. - Пока еще слишком рано строить планы на 2020 год".

Источник: Politico


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