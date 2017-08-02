Отвлекающий маневр по-крупному

Шумиха по поводу отставки Энтони Скарамуччи на руку Трампу на фоне скандала вокруг его старшего сына и его контактов с Россией, пишет обозреватель Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.

"Все произошло очень быстро. И теперь, когда Скарамуччи (...) отправлен в отставку, он стал излюбленной мишенью для насмешек", - отмечает автор. Это и его стиль, имитирующий мафиози, и склонность изъясняться вульгарно, и говорящая фамилия (которую носил персонаж народной итальянской комедии), да и его прозвище "Муч", в переводе с английского означающее "дармоед, халявщик".

"Правда, все, скорее всего, не совсем так, как выглядит на первый взгляд - по крайней мере, это касается отдельных аспектов большой чистки в Белом доме, за которой последнее время следит весь мир. Согласно одной из теорий, (...) шеф Белого дома по коммуникациям был своего рода орудием убийства, от которого впоследствии предстояло избавиться. Он якобы должен был "помочь" сместить с постов пресс-секретаря президента Шона Спайсера и главу штаба Райнса Прибуса - и быть уволенным вслед за ними. Хотя, - задается вопросом корреспондент, - зачем президенту какое-то там орудие для того, чтобы увольнять подчиненных?"

"Тех, кто реально выиграл от всей истории, следует искать среди тех, кто ведет себя тихо и молча наслаждается своим успехом, отдавая, скорее всего, себе отчет в том, что новые кадровые интриги могут снова поставить их успех под сомнение. В первую очередь это касается руководителя аппарата Белого дома отставного генерала Джона Келли. Закаленный в боях генерал знает, что важно и что, прежде чем вступать в должность, следует обеспечить себя надежными условиями работы. Отставка Скарамуччи, поговаривают в Белом доме, стала частью таких договоренностей", - передает издание.

Как замечает автор, "Келли добился большего, чем просто отставки Скарамуччи. (...) Речь идет о том, что дочь Трампа Иванка и его зять Джаред Кушнер теперь подчиняются главе аппарата Белого дома. (...) Официально доступ к Трампу будет осуществляться через Келли".

"До сих пор члены клана Трампа имели несоизмеримое с другими советниками влияние в Белом доме", - пишет автор. Келли не станет строить иллюзий: "официальная иерархия - это одно, а реальная жизнь - другое. И в будущем (...) президент будет обращаться с членами своей семьи не так, как с остальными сотрудниками. (...) Однако граница проведена".

"Члены семьи могут представлять для президента Трампа политическую опасность - примером тому может служить афера вокруг связей с Россией. Старший сын Трампа (...) должен отвечать на вопросы различных комиссий по расследованию, а репутация зятя Джареда Кушнера пострадала из-за его попыток скрыть факт контактов с русскими", - говорится в статье.

"Параллельно с шумихой вокруг Скарамуччи президента Трампа уличили во лжи", - пишет автор статьи, имея в виду информацию о том, что Трамп лично диктовал Дональду-младшему текст его заявлений по поводу встреч с представителями РФ. Сам Трамп и его окружение до этого уверяли, что ничего не знали о встрече Трампа-младшего с юристом из России.

"Теперь суматоха вокруг Скарамуччи на руку Трампу: она отвлекает внимание общественности и способствует тому, что на откровенную ложь президента уже не обращают столь пристального внимания", - пишет в заключение фон Маршалл.