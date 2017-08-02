ООН выплатила "миллионы фунтов" союзникам Башара Асада, включенным в санкционный список

"Организация Объединенных Наций выплатила миллионы фунтов сирийским компаниям и бизнесменам, внесенным в европейские черные списки. Многие из них являются близкими соратниками президента Башара аль-Асада", - сообщает Джози Энсор в Telegraph. Более 9,5 млн долларов (7 млн фунтов) потрачено на проживание в отеле Four Seasons в Дамаске.

"Прибыльные контракты на телекоммуникацию и услуги в сфере безопасности также были заключены с приближенными режима, в том числе Рами Махлуфом - двоюродным братом Асада, внесенным в санкционный список ЕС и фигурирующим в американских дипломатических депешах как "воплощение коррупции", - говорится в статье. - Два агентства ООН также потратили 8,5 млн долларов на партнерство с благотворительной организацией Syria Trust, основанной и возглавляемой женой Асада Асмой. На первую леди наложили санкции и США, и ЕС".

"ООН заявила, что ее гуманитарная помощь уже спасла миллионы жизней и что ей приходится работать с сирийским режимом, чтобы получить доступ в эту истерзанную войной страну", - передает журналистка.

"Мы обращаемся к местным ресурсам, и во многих регионах местная экономика либо принадлежит государству, либо дает очень ограниченные возможности", - сообщил Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генерального секретаря ООН. О расходах ООН на отель Four Seasons он сказал: "Это единственное место в Дамаске, которое было пригодно с точки зрения безопасности".