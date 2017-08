2 августа 2017 г. Джессика Шульберг | The Huffington Post Вот что случилось в последний раз, когда Москва выгнала сотни американских дипломатических сотрудников "Во время холодной войны сотрудники дипломатической службы США [в СССР] мыли посольские туалеты и разгружали грузовики", - сообщает Джессика Шульберг в The Huffington Post. Журналистка напоминает, что в воскресенье Владимир Путин распорядился о высылке нескольких сотен американских дипломатов до 1 сентября - в ответ на наложенные Вашингтоном санкции. "Пока неясно, как Вашингтон планирует выполнить эти указания, однако данный ход Москвы, вероятно, обострит уже стремительно ухудшающиеся отношения между двумя странами. Ветераны-дипломаты отмечают, что эти последние события напоминают им ссору времен холодной войны, во время которой США и Советский Союз провели ряд высылок дипломатов в отместку друг другу", - говорится в статье. "В 1986 году, после нескольких раундов высылок, Советский Союз запретил примерно 200 нанятым на месте советским гражданам работать на американскую дипломатическую миссию. Этот ход был сделан, чтобы "поставить [американское] посольство на колени", утверждает Стивен Пайфер - отставной дипломат, работавший в посольстве в Москве в то время. Работники из местных выполняли прозаические задачи, вроде мытья туалетов и получения доставляемого молока. Так как они знали русский язык, русскую культуру и советскую бюрократию, иногда они выступали в качестве связных для американских дипломатов", - рассказывает Шульберг. "Полные решимости не дать Советскому Союзу пресечь их деятельность, американские дипломаты составили ротационный график, по которому периодически откладывали свои обычные обязанности, чтобы выполнять работу, которую делали ранее сотрудники из местных", - говорится в статье. "Каждые две недели вместо того, чтобы писать депеши, я приходил на работу в рабочем комбинезоне", - вспоминает отставной дипломат Джон Хербст, работавший в то время в московском посольстве. "Пайфер и Хербст вспоминают, как ездили на границу за доставленными туда грузами, разгружали грузовики и мыли туалеты. К этой работе подключались даже супруги сотрудников посольства", - передает автор статьи. Источник: The Huffington Post