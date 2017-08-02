Американские санкции еще больше укрепляют позиции Путина

Конгресс США расширил пакет антироссийских санкций. Это ни к чему не приведет - разве что к еще большей разобщенности Запада. "То, что на первый взгляд могло выглядеть как поражение Путина, на деле превращается в триумф хозяина Кремля", - констатирует обозреватель Die Welt Михаэль Штюрмер.

"Дело в том, - поясняет журналист, - что очевидный раскол Запада - особенно в том, что касается политики в отношении России, - имеет ничуть не меньшую значимость, чем те экономические трудности, которые несут в себе санкции. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не мог сдержать своего гнева, указав на то, что реализация принципа "Америка прежде всего" не должна приводить к ущемлению европейских интересов".

"Путин не был бы искусным тактиком и знатоком всех слабых сторон своего оппонента, если бы не воспользовался шансом и (...) не использовал в своих стратегических интересах бросающийся в глаза атлантический раскол", - говорится в статье.

Западу сегодня просто необходима стратегически продуманная серьезная "восточная политика", предусматривающая как потенциальные конфликты, так и сотрудничество, уверен Михаэль Штюрмер.

"Рутинного продления или, в случае недостаточного эффекта, ужесточения антироссийских санкций из Брюсселя явно недостаточно", - констатирует автор статьи.

До сих пор санкции не привели к ожидаемой цели, а лишь ухудшили экономическое положение России, негативное влияние на которое оказывает и низкая цена на нефть. "Но почему они не заставили Кремль пойти на уступки?" - задается вопросом немецкий журналист.

"В странах Запада дефицит и подорожание вменяются в вину действующему правительству, вызывают недовольство и раньше или позже приводят к смене курса. (...) Заблуждением американцев, а вместе с ними канадцев и европейцев было считать, что в России действуют те же правила", - пишет Штюрмер.

"Тут работает иная логика: виноват не хозяин Кремля, а внешний мир, который спит и видит, как навредить "матушке России" и взять ее в плотное кольцо. Поэтому русские должны сплотиться".

"Власть имущие в Москве не только не ослаблены, но и могут мобилизовать историю России, победу во Второй мировой, православие и прежде всего старорусский патриотизм для защиты от всех бед", - говорится в статье.

"Для России, - пишет автор, - расширение НАТО на Восток, стратегический флирт Запада с Грузией и Украиной, а также санкционная политика вписываются в картину так называемого "глобального окружения", целью которого считается прекращение главенства Москвы".

"Санкции становятся цементирующим составом для внутренней политики не только в России. В Вашингтоне они должны продемонстрировать костяку электората Республиканской партии, знающего толк в перипетиях времен холодной войны, что русских можно прищучить за их непонятные связи с кланом Трампа", - говорится в статье.

"Может ли Америка, как 70 лет назад, определять миропорядок? Как говорил Черчилль, американцы могут найти наилучшее решение после того, как исключат альтернативные. Вопрос в том, могут ли остальные ждать так долго", - резюмирует автор статьи.