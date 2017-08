2 августа 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Трамп как козырь Украины "Владимир Путин решил, что может захватывать территории, не подвергая угрозе свою власть на родине, и пока оказался прав, - отмечает редакция The Wall Street Journal. - Но что, если США изменят этот расклад, повысив для Москвы цену агрессии на Украине?" Журналисты напоминают, что скоро Трамп получит "неизбежную рекомендацию" Госдепа и Пентагона продать Украине оборонное оружие смертельного действия, такое как противотанковые ракеты Javelin. "Это оружие поможет украинцам пробить российскую броню и затруднить для марионеточных войск Путина продвижение вглубь восточных провинций Украины, в которые Россия вторглась в 2014 году", - полагают авторы. Редакция полагает, что у Трампа есть шанс показать, что он не "эхо Обамы", отказавшего Украине в поставках оружия смертельного поражения, и привлечь внимание Путина, оказав помощь Украине, проявившей готовность бороться за свою независимость. "Противники оказания помощи Украине в виде поставок оружия смертельного поражения говорят, что Путин может переиграть любое украинское усилие, но тогда почему он уже этого не сделал? - задаются вопросом журналисты. - Россия могла бы оккупировать всю Украину, если бы захотела, по крайней мере на время, однако она боится политических и военных потерь. Смысл поставок оружия смертельного поражения в том, чтобы повышать цену, которую Путин платит за свой империализм, до тех пор, пока он не выведет войска или не согласится на мир на условиях Минских соглашений". Источник: The Wall Street Journal