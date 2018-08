2 августа 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Тайная полиция Путина не позволила 2 млн человек покинуть Россию ФСБ не выпускает миллионы россиян за границу, пишет корреспондент The Daily Beast Анна Немцова. Собственные сотрудники спецслужбы являются "невыездными", и ранее в этом году она ввела более жесткий пограничный контроль для тех, кто хочет покинуть страну, сославшись на "изменившуюся геополитическую ситуацию". Среди российской элиты начали расти опасения, что начинает опускаться новый "железный занавес", напоминающий об ограничениях на выезд в советские времена, говорится в статье. Геннадий Гудков, бывший офицер КГБ, считает причиной тому сочетание безумно преувеличенных проблем безопасности и обеспокоенность по поводу продолжающейся массовой "утечки мозгов". То, что Кремль может запретить выезд за границу миллионам военных, сотрудников полиции и всем, кто может иметь доступ к секретной информации, "является признаком нарастающей экстремальной паранойи", считает Гудков. "Я понимаю, что большое число стран хочет сегодня взять на работу российских специалистов, но я уверен, что никому не нужен какой-нибудь сержант полиции или такой рабочий, как один из моих родственников, который работает на авиационном заводе, производящем мелкие незначительные запчасти. Ему недавно запретили выезд за рубеж", - рассказал Гудков в интервью изданию. "В апреле ФСБ представила президенту Владимиру Путину на рассмотрение новые регуляционные правила, в которых описаны угрозы для национальных интересов России, ее суверенитета, природных ресурсов. С начала конфликта с Украиной в 2014 году власти запретили более чем 3 млн государственных служащих выезд в США и другие страны НАТО", - говорится в статье. "Сейчас было бы трудно подсчитать процентную долю российских госслужащих, согласившихся лишить самих себя права выезда за рубеж либо из патриотических чувств, либо в обмен на стабильную работу и зарплату", - пишет Немцова, приводя заявление прокремлевского аналитика Юрия Крупнова о том, что большинство госслужащих стали невыездными "добровольно", "чтобы избежать провокаций". В мае больше россиян, чем обычно (до 2,3 млн человек), оказались в "списках невыездных" из-за их предположительно невыплаченных финансовых долгов государству, обычно в форме банковских кредитов, сообщает журналиста. На прошлой неделе, после предложения, прозвучавшего в Госдуме, закрыть визовые центры, социальные сети взорвались от негодования. "В конце концов Госдума отказалась от предложенного законопроекта, по крайней мере пока", - пишет Немцова, отмечая, что это затронуло бы интересы элиты и вызвало еще большие протестные настроения, и без того выросшие за последний месяц. "Со всех телеэкранов мы слышим, что Европа загнивает, что Америка - это дерьмо, - кричал в микрофон один участник протестов в Мурманске, - но наши власти посылают туда своих детей, строят там дворцы и проводят отпуск на Западе!" На офицера КГБ Гудкова в 1987 году его первая поездка в США "на задание" произвела сильное впечатление. "Когда я вернулся из Америки, я рассказал небольшому кругу моих коллег из КГБ, прокуроров, высокопоставленных членов КПСС, что наша страна отстает от США как минимум на 100 лет. Все приведенные мной примеры актуальны и сегодня, - говорит Гудков. - Но от советских лидеров нынешние высшие кремлевские чиновники сильно отличаются, включая Путина и министра иностранных дел [Сергея] Лаврова, чьи семьи находятся за границей: большая часть современной российской элиты держит здесь лишь несколько вещей и паспорта. Они готовы уехать. Они опасаются, что Запад не будет их пускать к себе - "железный занавес" Запада станет самым эффективным инструментом против путинской клептократии". Источник: The Daily Beast