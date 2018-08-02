Разоблачитель и Кремль

Пять лет назад Эдвард Сноуден получил убежище в России. С тех пор бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США ведет неприметную жизнь, избегая внимания общественности. Кремль, со своей стороны, до сих пор зарабатывает на Сноудене гигантские политические дивиденды, сказала в интервью Deutschlandfunk (подразделение Deutschlandradio) эксперт по России, в прошлом корреспондент Deutschlandfunk в России Гезине Дорнблют.

Сотрудничает ли Сноуден с российскими спецслужбами? "Доказательств этому не существует - но факт остается фактом: именно дело Сноудена в конечном счете привело к тому, что Обама отменил свою встречу с Путиным в 2013 году. Такого не было десятилетия. Что касается сотрудничества Сноудена со спецслужбами - это всегда отрицалось, первым эту информацию опроверг Путин. Президент сказал, что он не российский агент и Россия с ним не работает". Дорнблют упоминула интервью Сноудена Sueddeutsche Zeitung, в котором он рассказал, что с российской стороны были попытки завербовать его, которые он отверг, и больше предложений подобного рода не поступало.

"В любом случае, следует отметить: Сноуден в России не свободен. Ему был предоставлен российский адвокат, которого считают человеком Кремля". Кроме того, Дорнблют упоминает о сомнительном появлении Сноудена во время путинской "прямой линии" в 2014 и его вопрос о том, прослушивает ли руководство России своих граждан. Путин ответил на вопрос отрицательно и указал, что сделать это в России невозможно. "При этом тогда уже было известно, что Россия это практикует", - отметила эксперт.

"Политические дивиденды, которые Россия зарабатывает на Сноудене, были и остаются огромными, - сказала собеседница издания. - Эта польза прежде всего внутриполитического характера - с тех пор, как Сноуден появился в России и получил там защиту, никто - или почти никто - не говорил о нарушениях прав человека в России, зато все заговорили тогда о нарушениях прав человека в США".

Перед своей победой на выборах Дональд Трамп подверг Сноудена резкой критике в Twitter и в интервью CNN, сказала Дорнблют. Он назвал его предателем и пообещал, став президентом, добиться от Путина выдачи Сноудена. "Странным образом, став президентом, Трамп ни разу не повторил публично этого требования", - указала эксперт.

Перед саммитом в Хельсинки ходили слухи, что Трамп с Путиным будут обсуждать эту тему. "Однако нам до сих пор неизвестно, о чем разговаривали президенты. Неизвестно и то, обсуждали ли они Сноудена. Он до сих пор остается в Москве, и его разрешение на пребывание действует до 2020 года", - подытожила Дорнблют.