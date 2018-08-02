Тени, витающие над убийством трех российских журналистов в Африке

"Убийство в Центральноафриканской Республике (ЦАР) троих россиян - членов группы журналистов, которая расследовала деятельность соотечественников-наемников, - наталкивает на множество вопросов о роли, инструментах и целях Москвы в контексте гражданской войны, терзающей ЦАР, а также других вооруженных конфликтов в мире", - пишет корреспондент El Pais Пилар Бонет.

Журналистка пересказывает версии, основанные на свидетельствах властей ЦАР: "Эти трое были убиты в понедельник вечером примерно в 20 км от города Сибю, когда их машину остановили на блокпосту, где на них напали около дюжины людей в масках с целью ограбления. По словам этих источников, убийцы были в тюрбанах и разговаривали по-арабски".

"Съемочная группа прибыла из Москвы с пересадкой в Касабланке 28 июля, чтобы снять документальный фильм о частной военной компании Вагнера (в оригинале - "la compañía de seguridad privada Wagner". - Прим. ред.), присутствие которой в ЦАР не признается российскими властями официально. Погибли знаменитый журналист Орхан Джемаль, специализировавшийся на темах вооруженных конфликтов, блестящий режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко", - пишет Бонет.

"Документальный фильм, который российская группа намеревалась снять в ЦАР, был заказан Центром управления расследованиями - компанией, которая финансируется российским магнатом-изгнанником Михаилом Ходорковским", - сообщает автор.

Власти ЦАР предполагают, что россиян убили повстанцы из мусульманской группировки "Селека", которая враждует с христианской группировкой "Анти-Балака". "Ранее местное издание CNC сообщило, что в городе Дамара, в 75 км от Банги (столица ЦАР. - Прим. ред.), несколько россиян-наемников убили местного жителя и утром во вторник в Дамаре начались массовые протесты, участники которых требовали вывода россиян. Разъяренные местные молодые люди убили российского солдата, утверждал этот источник, предупреждая, однако, что эта, последняя информация не подтверждена", - говорится в статье.

"В звучащих сейчас версиях того, что случилось с группой российских расследователей, много вопросов остается без ответов: например, почему столь опытные профессионалы рискнули отправиться в путь по шоссе после 19:00, когда уже стемнело, или вопрос о том, в каком направлении двигалась их машина", - отмечает автор.

Бонет напоминает, что в декабре 2017 года Россия заручилась поддержкой Совбеза ООН, чтобы направить в ЦАР вооружения и военных советников. "Однако источники среди российских журналистов полагают, что часть помощи, которая оказывается ЦАР из России, неофициальна и поручена компании Вагнера. Россияне охраняют президента ЦАР, но, возможно, россияне-наемники есть в силах противников режима", - пишет автор, отмечая, что правительство ЦАР контролирует лишь ограниченную территорию вокруг столицы.