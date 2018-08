2 августа 2018 г. Ханна Марриотт | The Guardian Выщипать все к черту: ультратонкие брови возвращаются? "Тревожные новости из мира моды: в сентябрьском номере британского "Вог", задающем тенденции, Рианна запечатлена с микроскопическими бровями", - сообщает журналистка The Guardian Ханна Марриотт. Звучат предположения, что мода на тонкие брови вот-вот возродится. По мнению автора, фото Рианны может всколыхнуть "крайне мучительные воспоминания у всех, кто не забыл, как в 1990-е пытался залечить воспаленную кожу, напоминающую о наголо ощипанной курице". Мода на тонкие брови появилась в 30-е годы ХХ века, а затем возвращалась в 1960-х и 1990-х. "По логике, в следующий раз она придет в 2020 году", - пишет автор. Журналистка напоминает: Марлен Дитрих, "по слухам, сбривала свои брови, а затем рисовала на их месте две экстравагантные кривые линии". В 1960-х Мия Фэрроу, Твигги и Дайана Росс тоже "носили" тонкие брови, но более естественные на вид. В 1990-х Гвинет Пэлтроу, Гвен Стефани и Дрю Бэрримор "наглядно продемонстрировали, что даже те, кто имел возможность пользоваться услугами лучших голливудских стилистов, не смогли избежать тенденции чрезмерного выщипывания бровей". Источник: The Guardian