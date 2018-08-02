Трагедия в ЦАР ставит множество вопросов

Журналисты-документалисты, убитые в ЦАР, проводили расследование о присутствии в регионе российской армии и наемников, сообщают СМИ. Оппозиция в России опасается, что следствие не будет доведено до конца, настолько щекотливым был сюжет съемочной группы. Михаил Ходорковский, финансировавший этот проект, говорит, что продолжит вкладывать миллионы в независимую российскую журналистику.

Во вторник вечером мир российской документалистики был потрясен, узнав о гибели в ЦАР Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, пишет корреспондент La Libre Belgique Поль Гого. Они проводили расследование о присутствии в регионе российской армии и наемников,

"Обстоятельства убийств неясны. В понедельник эти три человека отправились в Сибю, в лагерь центральноафриканской армии, чтобы снять там фильм о российских военнослужащих, приехавших обучать местных солдат. Сначала журналисты были задержаны на блокпосту, а затем в 20 км от Сибю - убиты десятком злоумышленников в чалмах, говоривших по-арабски", - пишет автор.

"Российский МИД и власти ЦАР начали расследования, однако российская оппозиция опасается, что они не будут доведены до конца, настолько щекотливым был сюжет журналистов-расследователей", - отмечает автор.

"Снова из-за очередной драмы всплывает на поверхность одно их самых секретных российских досье, - указывает Гого. - Россия стремится скрыть существование вооруженного ополчения, задействованного для ее внешних боевых действий. В центре этого дела стоит частная военная компания "Вагнер", присутствующая на Украине и в Сирии. Теперь эта ЧВК присутствует в ЦАР и с начала этого года действует на месте совместно с российской армией".

"Российские и иностранные журналисты находили следы таких ЧВК повсюду, где Россия продвигает свои геополитические и экономические интересы. В Донбассе и в Крыму эти люди помогали России завоевывать территории. (...) ЧВК "Вагнер" - одно из орудий, используемых Кремлем в войне за сирийскую нефть", - пишет Гого.

"ЦАР старается изо всех сил найти поставщика оружия. В конце концов Россия проникла в эту брешь, с согласия Совбеза ООН: первая поставка легкого оружия имела место в январе, - говорится в статье. - Более 150 российских военнослужащих сопровождали поставку, инструктора участвовали в обучении солдат центральноафриканских вооруженных сил (FACA). Безопасность президента ЦАР в повседневной жизни обеспечивают 40 человек из российских спецслужб".

"Убийство в ЦАР троих россиян - членов группы журналистов, которая расследовала деятельность соотечественников-наемников, - наталкивает на множество вопросов о роли, инструментах и целях Москвы в контексте гражданской войны, терзающей ЦАР, а также других вооруженных конфликтов в мире", - пишет корреспондент El Pais Пилар Бонет.

"Съемочная группа прибыла из Москвы с пересадкой в Касабланке 28 июля, чтобы снять документальный фильм о частной военной компании Вагнера, присутствие которой в ЦАР не признается российскими властями официально", - пишет Бонет. Фильм был заказан Центром управления расследованиями - компанией, которая финансируется российским магнатом-изгнанником Михаилом Ходорковским, сообщает автор.

Власти ЦАР предполагают, что россиян убили повстанцы из мусульманской группировки "Селека". "Ранее местное издание CNC сообщило, что в городе Дамара несколько россиян-наемников убили местного жителя и утром во вторник в Дамаре начались массовые протесты, участники которых требовали вывода россиян", - говорится в статье.

В связи с убийством много вопросов остается без ответа: например, почему столь опытные профессионалы рискнули отправиться в путь по шоссе после 19:00, когда уже стемнело, или вопрос о том, в каком направлении двигалась их машина, пишет журналистка.

По словам местных официальных лиц, пишет корреспондент The Washington Post Антон Трояновски, журналистов застрелили из засады, когда они ехали по стране, раздираемой войной. СМИ, с которым они сотрудничали, заявило, что они расследовали деятельность российских ЧВК, оперирующих в ЦАР.

"Михаил Ходорковский финансировал документальный фильм о наемниках в рамках поддержки российских СМИ, на которую он, по его словам, тратит несколько миллионов долларов в год, - передает Трояновски. - В интервью в среду Ходорковский сказал, что твердо намерен выяснить, кто стоял за убийством, и что сейчас слишком рано винить Кремль или кого-либо еще. Он сказал, что в будущем станет уделять больше внимания оценкам рисков для своих СМИ и не прекратит финансирование независимой журналистики".

"Это один из немногих способов, которыми мы сейчас можем влиять на ситуацию в стране", - сказал Ходорковский в телефонном интервью из Лондона.

"В нашем случае ситуация с непрозрачными наемническими структурами подобного сорта еще опаснее, чем в целом, - сказал Ходорковский, поясняя, почему он дал добро на съемки этого документального фильма. - Завтра их могут использовать для того, чтобы совладать с чем-то внутри России руками негосударственных сил".

С тех пор как его освободили в 2013 году после 10 лет заключения, "Ходорковский жил в изгнании и стал одним из самых серьезных критиков Путина", пишет The Washington Post в другой статье. Он спонсирует независимые российские СМИ, включая Центр управления расследованиями - организацию, в которую входили три российских журналиста, убитых в ЦАР.

Ходорковский дал интервью журналисту Антону Трояновскому. "Владимир Путин любит говорить: "Это не государство, это частные люди". Я пришел к выводу, что в нашем случае ситуация с такого рода непрозрачными наемническими структурами еще опаснее, чем в целом. Завтра их "негосударственные руки" могут быть использованы во внутренних делах России. Именно поэтому я одобрил этот фильм", - сказал Ходорковский.

"Я помню ситуацию конца 1980-х - начала 1990-х... В какой-то момент в обществе может произойти взрыв, и спрос на такие узкие источники информации возрастет лавинообразно. Поэтому важно, чтобы они существовали", - считает он.

"Во-вторых, вы знаете русскую пословицу - что написано пером, не вырубишь топором... Люди по ту сторону (власти, государственные СМИ. - Прим. ред.) в реальности не такие уж храбрые. Они прекрасно знают, что то, что сейчас просматривает 10 тыс. или 100 тыс. читателей, может стать для них огромной проблемой завтра", - отметил Ходорковский.

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