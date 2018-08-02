Тур путинских байкеров спровоцировал политический скандал в Словакии

"Ночные волки" хотят открыть штаб-квартиру недалеко от Братиславы, пишет о российских байкерах журналист австрийского издания Kurier Конрад Крамар. Президент Словакии Андрей Киска возмущен.

В центре скандала оказался участок земли в маленькой деревне Дольна Крупа вблизи города Трнава в Западной Словакии. Хозяин участка - словацкий бизнесмен, разместивший там целый ряд старых военных автомобилей и большое собрание коллекционных предметов времен "холодной войны". Напряженной ситуация стала после того, как две недели назад сюда прибыла целая делегация российских "ночных волков", включая их лидера Александра Сергеевича Залдостанова, сообщает журналист.

Байкерский клуб, к которому уже несколько лет открыто благоволит президент Путин, регулярно устраивает туры по Европе и привлекает внимание российскими флагами и националистическими лозунгами - например, о том, что полуостров Крым, являющийся, согласно международному праву, частью Украины, будет вечно оставаться российским, говорится в статье.

Словацкая политика пытается смягчить дело, заявляя, что вся военная техника является "списанной и больше не пригодна для стрельбы". Однако президента Словакии Киску, не являющегося политическим сторонником России, такие высказывания не успокаивают, отмечает корреспондент. "Речь идет не о каких-то любителях мотоциклов, а об инструменте режима, который был вовлечен в прошлом в оккупацию части соседнего государства", - заявил политик, намекая на Крым.