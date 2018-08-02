Смерть трех российских журналистов в ЦАР высвечивает российское присутствие

Три российских журналиста во вторник были убиты в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Они проводили расследование о присутствии в регионе российской армии и наемников, пишет корреспондент бельгийской газеты La Libre Belgique в Москве Поль Гого.

Во вторник вечером мир российской документалистики был потрясен, узнав о гибели в ЦАР Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, говорится в статье. "Обстоятельства убийств неясны. В понедельник эти три человека отправились в Сибю, в лагерь центральноафриканской армии, чтобы снять там фильм о российских военнослужащих, приехавших обучать местных солдат. Сначала журналисты были задержаны на блокпосту, а затем в 20 км от Сибю - убиты десятком злоумышленников в чалмах, говоривших по-арабски. Российское агентство ТАСС упоминает о причастности мусульманского повстанческого движения "Селека" - вооруженной группировки, стоявшей у истоков отдельных попыток госпереворотов и множества убийств в этом регионе в последние годы", - пишет автор.

"Российский МИД и власти ЦАР начали расследования, однако российская оппозиция опасается, что они не будут доведены до конца, настолько щекотливым был сюжет журналистов-расследователей", - отмечает автор статьи.

"Снова из-за очередной драмы всплывает на поверхность одно их самых секретных российских досье, - указывает Гого. - Россия стремится скрыть существование вооруженного ополчения, задействованного для ее внешних боевых действий. В центре этого дела стоит частная военная компания "Вагнер", присутствующая на Украине и в Сирии. Теперь эта ЧВК присутствует в ЦАР и с начала этого года действует на месте совместно с российской армией".

"Российские и иностранные журналисты находили следы таких ЧВК повсюду, где Россия продвигает свои геополитические и экономические интересы. В Донбассе и в Крыму эти люди помогали России завоевывать территории, позволяя в первое время не проливать свет на роль официальных вооруженных сил. Существование этого ополчения в Сирии стало очевидным, когда около ста его членов были убиты в боях неподалеку от нефтеносных районов. Сражение за сирийские месторождения нефти между Вашингтоном и Москвой на самом деле уже не является тайной. ЧВК "Вагнер" - одно из орудий, используемых Кремлем в войне за сирийскую нефть", - пишет Гого.

"Уже не первый месяц Россия вновь утверждает свое присутствие в Африке. 27 июля Владимир Путин участвовал в саммите БРИКС в ЮАР, где выразил желание развивать экономические связи с Африкой - в Мозамбике, Анголе и в Габоне - в сферах атомной энергии, нефти и газа. В ЦАР Кремль намерен завоевать влияние с помощью армии, комментирует автор статьи. Страна, находящаяся под эмбарго, старается изо всех сил найти поставщика оружия. В конце концов Россия проникла в эту брешь, с согласия Совбеза ООН: первая поставка легкого оружия имела место в январе, - говорится в статье. - Более 150 российских военнослужащих сопровождали поставку, инструктора участвовали в обучении солдат центральноафриканских вооруженных сил (FACA). Безопасность президента ЦАР в повседневной жизни обеспечивают 40 человек из российских спецслужб".