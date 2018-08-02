Гибель трех российских журналистов в ЦАР окутана тайной

Журналисты, атакованные неопознанной вооруженной группой, вели расследование по поводу деятельности российской частной военной компании, пишут Сирил Бенсимон, Бенуа Виткин и Гаэль Грило в Le Monde.

Через два дня после их гибели в ЦАР обстоятельства, при которых были убиты три опытных российских журналиста - Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко - остаются неясными, говорится в статье.

Во вторник вечером по местному ТВ официальный представитель правительства сообщил, что, согласно заявлениям шофера съемочной группы, десять "похитителей в тюрбанах", не говорящих "ни по-французски, ни на санго", национальном языке, захватили машину журналистов в 32 км от Сибю, а затем расстреляли их. Такое описание косвенно намекает на повстанцев из движения "Селека", в основном мусульман, нередко прибывающих из соседних стран, таких как Чад или Судан, указывают авторы статьи.

"Прозвучало возражение со стороны руководителя одной из группировок движения "Селека": "Наших людей нет в этой зоне. Там на месте присутствуют солдаты из центральноафриканских вооруженных сил (FACA) и "Антибалака" (повстанческого ополчения, враждебного "Селеке")", - говорится в статье.

Журналисты прибыли в страну 28 июля, готовя документальный фильм о деятельности российской частной военной компании "Вагнер", по словам Андрея Коняхина, главного редактора Центра управления расследованиями (ЦУР), для которого они делали эту работу. Этот медиапроект был создан в 2005 году бывшим российским олигархом и оппозиционером Михаилом Ходорковским и специализируется на расследованиях о коррупции российского режима, говорится в статье.

До сих пор ЧВК "Вагнер", руководители которой близки к Кремлю, была больше известна своими действиями на Украине, где ее наемники сражались с войсками Киева начиная с 2014 года, и в Сирии, где компания ведет боевые действия на стороне сирийского режима, напоминают журналисты.

Приход ЧВК "Вагнер" в Африку представлял собой секрет полишинеля, однако точный характер ее деятельности остается загадкой, считают авторы статьи. По данным надежного источника, компания не только занималась обучением, но могла являться также "истинным владельцем Lobaye Invest (горнопромышленной компании, де-юре южноафриканской); ее интерес к разработке месторождений не вызывает никакого сомнения". Независимое содружество журналистов Conflict Intelligence Team также упоминает об интересе ЧВК "Вагнер" к добывающей отрасли, чем можно обосновать ее контакты с бывшими повстанцами движения "Селека", присутствующими на севере страны.

Полиция ООН заявила, что она поддержит расследование, начатое центральноафриканскими властями, и отправила отряд на место преступления, говорится в статье. Международная НПО "Репортеры без границ" обратилась к властям ЦАР и России с просьбой провести "серьезное и углубленное расследование" для выявления исполнителей убийства трех журналистов, передает издание.