Фейковое интервью: такого интервью российского журналиста изданию Le Monde никогда не было

Оппозиционный российский еженедельник "Новые колеса" из Калининграде 19 июля на своем сайте опубликовал фейковое интервью, которое якобы дал его и.о. главного редактора Юрий Грозмани изданию Le Monde, пишет журналист Тибо Фоссари.

Публикация ставит в центр внимания положение главного редактора "Новых колес" Игоря Рудникова, сидящего в тюрьме с 3 ноября 2017 году и обвиненного в "вымогательстве денег", по данным НПО "Репортеры без границ", говорится в статье.

Информационный сайт утверждает, что интервью было взято "корреспондентом газеты "Ле Монд" Анри Версаном". Однако в настоящее время нет никакого журналиста Le Monde с таким именем, ни в России, ни в нашем штатном составе, и нет никаких следов статьи, подписанной Анри Версаном, в архивах издания. Нынешнего корреспондента Le Monde в России зовут Изабель Мандро, указывает автор.

Юрий Грозмани никогда не давал интервью газете Le Monde, заключает Фоссарди.