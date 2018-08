2 августа 2018 г. Редакция | The New York Times Россия атакует электоральную систему Америки. Трамп пожимает плечами "Сейчас, когда до промежуточных выборов в США остается менее 100 дней, появляется все больше доказательств того, что электоральная система Америки остается желанной мишенью для хакеров, а, самое примечательное, для агентов российского правительства", - пишет The New York Timesв редакционной статье. Издание полагает: "Нет ничего загадочного в том, почему Россия и другие злокозненные акторы считают, что им могут сойти с рук такие вылазки. Несмотря на многократные предостережения об уязвимых местах страны, исходящие от разведслужб США, у Белого дома все еще нет никакого целеустремленного, слаженного плана для решения этой ключевой проблемы безопасности. А у президента Трампа, похоже, вызывает дискомфорт идея критиковать и уж тем паче привлекать к ответственности самого злокозненного из злокозненных акторов, идентифицированных американскими разведслужбами, - Путина. Напротив, на тему кибератак на американскую демократию президент подает сигналы, которые сильно попахивают замешательством, увиливанием и слабостью". "Как бы ни множилось количество сотрудников команды Трампа, которые предостерегают, что российскому президенту нельзя доверять, Трамп просто не может расстаться с Путиным", - пишет газета, напоминая, что Трамп пригласил Путина посетить Белый дом, а Путин выдвинул идею визита Трампа в Москву. "В более широком смысле Трамп, похоже, не в силах всерьез заинтересоваться превращением кибербезопасности в приоритетную задачу", - пишет издание. Газета напоминает, что на прошлой неделе Трамп провел первое заседание Совета по национальной безопасности США, специально посвященное безопасности выборов в США. Но, утверждает издание, заседание продлилось "намного меньше часа и, по словам официальных лиц, было не поиском стратегии, а скорее общим обзором мер, которые уже приняты различными ведомствами в ситуации, когда указаний из Белого дома нет. Не обсуждались ни какие-либо скоординированные планы, ни новые шаги для противодействия атакам в будущем или сдерживания таковых". "Сколько бы Трамп ни шумел, изображая крутого парня, его месседж Путину - и всем другим, кто, возможно, заинтересован в захвате контроля над электоральной системой Америки, - по-прежнему гласит: "Ну... ну и ладно", - считает NYT. "Путин - политик с холодным расчетом. Если он извлекает урок, что дурные поступки его страны останутся в основном безнаказанными (а на данном этапе как он может судить иначе?), что ему помешает в следующий раз зайти еще дальше?" - рассуждает газета. "На данный момент практически весь Вашингтон, за исключением Трампа (и кучки его подхалимов из Конгресса), признает угрозу, исходящую от России", - пишет издание. И заключает: "Кажется, что самое большое препятствие для борьбы с этой угрозой - американский президент". Источник: The New York Times