2 августа 2018 г. Сет Хеттена | The New York Times Еще один подарок для дружка Путина "Несмотря на появление новых данных о том, что кто-то - возможно, в России - вмешивается в американские выборы, мы можем забыть о строгих санкционных мерах, по крайней мере в отношении одного из российских олигархов, близких к президенту Владимиру Путину", - пишет Сет Хеттена, журналист, проводивший расследования для Associated Press с 1998 по 2006 годы, в статье для The New York Times. "На этой неделе администрация Трампа еще больше ослабила давление на "Русал", крупнейшую российскую алюминиевую компанию, и это менее чем через четыре месяца после введения санкций против нее и ее скандально известного руководителя", - говорится в статье. "Русал" контролирует Олег Дерипаска, член ближнего круга Путина. Как признает Минфин США, против него велись расследования по обвинению в отмывании денег, он также обвинялся в угрозах жизни своих деловых конкурентов, незаконно вел слежку за государственным чиновником и принимал участие в вымогательствах и рэкете", - пишет издание. Дерипаска был подвергнут санкциям 6 апреля Управлением по контролю за иностранными активами Минфина за "действия или планы действий в интересах или от лица высокопоставленного чиновника в правительстве Российской Федерации, напрямую или косвенно". Также под санкции попали "Русал" и котируемая на бирже холдинговая компания, которая его контролирует, En+. Санкции привели к падению акций "Русала" на 50%. Дерипаска вскоре объявил, что он откажется от контроля за "Русалом", а затем ушел из совета директоров En+ и "Русала", говорится в статье. Впрочем, почти немедленно после этого Минфин ослабил давление на "Русал". Дедлайны переносились неоднократно. В мае лорд Грегори Баркер, председатель холдинговой компании Дерипаски, нанял лоббистскую компанию, которой выплачивалось 108,5 тыс. долларов в месяц, для продолжения переговоров с Минфином, отмечает автор. Фирма, которую он выбрал, Mercury Public Affairs, - это компания, которой бывший председатель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт заплатил 1,1 млн долларов для лоббистской деятельности среди членов Конгресса от лица Украины и ее тогдашнего президента Виктора Януковича, свергнутого в 2014 году. Возглавляемая Дэвидом Виттером, бывшим сенатором-республиканцем из Луизианы, Mercury стремилась заручиться поддержкой послов Франции, Германии и Австралии, среди прочих, говорится в статье. "Мы не знаем, что обсуждали на саммите в Хельсинки Трамп и Путин, но, учитывая ставки с обеих сторон, существует большая вероятность того, что их беседа касалась предмета санкций, введенных США против крупнейшей российской алюминиевой компании", - предполагает автор. Источник: The New York Times