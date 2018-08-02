Почему мы не сможем сделать из Марса вторую Землю

Астрономы надеются сделать Марс обитаемым с помощью парникового эффекта. Команда исследователей из Колорадского университета под руководством Брюса Яковски проанализировала, сможет ли человек превратить Марс во вторую Землю, передает журналист Der Spiegel Торстен Дамбек.

Речь идет о терраформировании - это понятие старше, чем сама космонавтика, отмечает журналист. Термин был придуман в 1942 году писателем-фантастом Джеком Уильямсоном и подразумевает приведение климатических условий планеты к состоянию, схожему с условиями жизни на Земле.

Одним из главных пунктов исследования, проведенного командой Яковски и опубликованного в научном журнале Nature Astronomy, стал вопрос, можно ли изменить газовую оболочку Марса так, чтобы добиться возникновения сильного парникового эффекта и тем самым повысить температуру на планете, передает журналист.

Газовая оболочка Марса на 96% состоит из углекислого газа (CO2), вызывающего парниковый эффект, однако атмосфера Марса настолько разреженная, что давление на поверхности планеты составляет около 6 миллибар, в то время как давление на Земле равняется 1014 миллибар, отмечает автор.

Даже если весь замороженный сухой лед, находящийся на полюсах Марса, перейдет в газообразное состояние, атмосферное давление повысится только на 12 миллибар, рассчитали ученые.

Углеродсодержащие минералы на Марсе, в отличие от Земли, встречаются редко, поэтому с помощью них повысить давление можно будет максимум на 50 миллибар - такого же эффекта можно будет достичь и "собрав" CO2 со всей песчаной поверхности планеты.

"Даже если все это вернуть обратно в атмосферу Марса, этого будет недостаточно, чтобы разогреть планету", - поясняет Яковски. Для того чтобы нагреть планету до температуры плавления водного льда, воздух на Марсе должен содержать количество углекислого газа, достаточное для давления в 1000 миллибар.

Исследование, вероятно, притормозит некоторые амбициозные планы, в том числе планы Илона Маска, отмечает журналист. Уже начиная со следующего десятилетия глава Tesla и SpaceX хочет отправлять на Марс на огромных космических кораблях тысячи колонистов, которые должны будут создать там поселение.

Однако Яковски пришел к отрезвляющему выводу: даже если в результате новых миссий на Марс там удастся открыть новые источники углекислого газа, необходимо будет видоизменить большие части поверхности планеты - а этот проект неосуществим с помощью сегодняшних технологий. Превратить пустынную планету с помощью ее газовой оболочки в Эдемский сад остается идеей для научно-фантастических романов, констатирует Дамбек.