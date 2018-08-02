Скандал вокруг вмешательства России в выборы в США все больше напоминает Уотергейтский

Президент США требует завершить расследования, связанные с якобы имевшими место манипуляциями в ходе предвыборной кампании, однако не спешит отдавать четкие распоряжения. Он боится повторить участь Ричарда Никсона, пишет обозреватель Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.

"Дональд Трамп руководствуется не голосом разума, а велением души. Поэтому он то и дело совершает поступки, от которых его настоятельно отговаривают его советники и адвокаты, - говорится в статье. - В среду президент США потребовал от министра юстиции (и генпрокурора. - Прим. ред.) Джеффа Сешнса прекратить расследования, связанные с вмешательством России в предвыборную кампанию в США. (...) Этот шаг мог бы иметь серьезные последствия - но, по всей видимости, их пока удастся избежать".

Чего Трамп может добиться подобным требованием? "Если бы президент хотел положить конец расследованиям, связанным с Россией, которые проводит комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, или вовсе уволить последнего, он бы обратился к замминистра юстиции Роду Розенштейну - это его компетенция", - пишет автор статьи.

"Но этого Трамп не сделал. (...) Президент лишь облек в слова свое видение ситуации: все происходящее - не что иное, как охота на ведьм", - пишет журналист. По его мнению, пойди Трамп дальше, его "обвинили бы в противодействии правосудию".

"Именно в таком, на первый взгляд лишенном логики, поведении скрывается ключ к пониманию мотивов Трампа. Его седьмое чувство подсказывает ему, что расследования должны быть прекращены. Во-первых, потому, что он их считает неоправданными, а во-вторых, потому, что они могут стать для него опасными - даже если не будет доказано факта его намеренного сотрудничества с Москвой во время предвыборной кампании", - говорится в статье.

"Его разум и его адвокаты говорят, что лучше бы ему не отдавать распоряжения о прекращении расследования - в противном случае он встанет на опасную тропу - по которой уже прошел его (далекий) предшественник Ричард Никсон, потерявший в итоге свою должность. Вина Никсона в том, что он лично отдавал приказ проникнуть в штаб-квартиру демократов, так и не была доказана. Но он потребовал завершить расследования и инициировал череду увольнений", - пишет фон Маршалл.

Требование Трампа, отмечает автор статьи, прозвучало во второй день процесса против бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта. "Тот контактировал с Москвой и заработал на этом миллионы, не уплатив с них налоги в американскую казну. Однако эти пункты обвинения против Манафорта касаются того времени, когда он еще не работал на Трампа, то есть не имеют к нынешнему президенту ни малейшего отношения. Поэтому их можно использовать как еще одно доказательство существования "охоты на ведьм", - говорится в статье.

Манафорт, скорее всего, не представляет собой ключевого свидетеля для Мюллера. Гораздо опаснее для Трампа возможные разоблачения другого соратника - его адвоката Майкла Коэна, который занимался денежными выплатами за внебрачные связи Трампа и, скорее всего, знает больше, чем тому хочется, о встрече представителей Кремля, которые хотели предложить очерняющий Клинтон материал предвыборной команде Трампа. Коэн, по некоторым данным, готов под присягой рассказать о том, что Трамп был информирован об этом. "Трамп до сих пор отрицал это. Уличат ли его во лжи? Возможно, нет", - пишет автор.