Рекламные стикеры под мышкой

"В эпоху позднего капитализма явление почти непримечательное: молодые женщины продают свои подмышки в качестве рекламного места", - пишет журналистка немецкого издания Tageszeitung Леони Губела, рассказывая, что в общественном транспорте Японии появляется "подмышечная реклама". "Женщинам ничего не нужно делать, кроме как держаться за поручень так, чтобы их подмышка с приклеенным рекламным стикером была прямо перед глазами пассажиров", - поясняет она.

Рекламное агентство Wakino Ad Company объясняет свой новаторский ход тем, что в больших городах Японии тяжело привлечь внимание потребителей из-за обилия рекламных щитов, неоновой рекламы и огромных экранов.

Концепция "боди билбордов" не нова, и в начале 2000-х годов приобрела абсурдные черты, отмечает журналистка. Когда так называемый "пузырь доткомов" достиг своего апогея, люди за деньги делали себе татуировки, набивая на лбу или декольте названия развивающихся доменов.

"Таким образом, "подмышечная реклама" отнюдь не новое проявление безвкусицы. Жаль только, что делать рекламу с помощью подмышек, по словам Wakino Ad Company, могут только женщины. На бедрах мужчин, сидящих в транспорте, широко раздвинув ноги, места для рекламы было бы больше", - иронизирует Губела.