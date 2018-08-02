Адвокат экс-телохранителя бен Ладена: "Это было подготовлено тайно"

Сейф Эддин Махлуф, адвокат депортированного из ФРГ тунисца Сами А., выступает с тяжелыми обвинениями в адрес Германии: по его подозрениям, у Германии и Туниса существует неофициальная договоренность. Журналист Tageszeitung Мирко Кайльберт побеседовал с адвокатом.

По словам Махлуфа, обвинения против его подзащитного в Германии бессмысленны. "В Германии производство по делу было прекращено. Тем не менее, от Сами хотели избавиться. Перед депортацией на частном самолете, которая обошлась в 33 тыс. евро, он мог доказать, что решение суда будет принято на следующий день. Однако ему не поверили. Депортация была подготовлена совместно с тунисскими властями тайно, так как вина в терроризме не могла быть доказана", - заявил адвокат.

"Мой подзащитный разлучен со своими четырьмя детьми. Одно только это является психологически тяжелым. На допросах мой подзащитный должен был смирно сидеть до 48 часов, ему редко давали еду, он почти не спал, и ему угрожали. Все это попадает под определение пытки, - утверждает юрист. "Физическое насилие в тюрьме - в порядке вещей", - рассказал собеседник издания о пребывании Сами А. в тунисской тюрьме.

Адвокат выразил сомнения в том, что его подзащитный был телохранителем бен Ладена: "Если бы Сами А. действительно лично имел доступ к бен Ладену, немецкие и американские власти не депортировали бы его в Тунис, а продолжали бы допрашивать. За свою жизнь он только четыре месяца был за пределами Туниса и Германии. Как он мог быть телохранителем бен Ладена?".

По мнению адвоката, ФРГ должна оформить для Сами А. визу или другой документ, который позволит ему въехать в Германию.

"Я действительно не ожидал, что немецкие власти могут настолько явно действовать вне закона, - заявил Махлуф. - Абсолютно очевидно, что министерство внутренних дел Берлина уже задолго до фактической депортации направило информацию тунисским коллегам. Немецкая сторона об этом молчит. Вероятно, между МВД обеих стран есть тайная договоренность. Из-за обвинений - на мой взгляд, зачастую необоснованных, - в 2017 году были депортированы 254 тунисца. В 2018 году было 255 таких случаев, десятки семей были разлучены".