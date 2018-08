2 августа 2018 г. Марк Бридж | The Times "Я, я, натюрлих": немцы утверждают, что эффективность - ключ к качественной интимной жизни "Поборник эффективности, создающий в Excel специальные таблицы с расписанием интимной жизни, - возможно, более удачный партнер для женщин, чем страстный донжуан, у которого все происходит спонтанно", - пишет журналист The Times Марк Бридж, пересказывая новое исследование. "Психологи из Рурского университета (Бохум) опросили 964 пары (в основном гетеросексуальные) об их интимной жизни и чертах характера, чтобы выяснить, есть ли какие-то существенные корреляции", - говорится в статье. Они выделили "пять главных черт характера", влияющих на нашу интимную жизнь. Важнейшей они назвали "добросовестность". "У добросовестных мужчин и женщин, судя по их ответам на опросник, половая функция лучше, чем у других. Вдобавок женщинам идет во благо добросовестность их партнеров, но на мужчин это правило не распространяется", - пишет газета, пересказывая статью для научного издания Journal of Sex Research. "Добросовестные люди реже пускают отношения на самотек и чаще прилагают усилия ради интимной близости. Авторы добавляют, что "скрупулезные и исполнительные" мужчины, возможно, чувствуют потребность сексуально удовлетворять своих партнеров, что, в свою очередь, может улучшить у их партнеров сексуальную функцию", - говорится в статье. Газета переходит к другим чертам характера. Согласно исследованию, сговорчивость и эмоциональная стабильность оказывают "негативный эффект на партнеров". "Женщины, чьи партнеры были "сговорчивее", сообщали, что половая функция у них снижена", - пишет издание. А вот мужчины получали от интимной жизни больше удовольствия, если их партнеры не отличались высокой эмоциональной стабильностью. Издание также сообщает: "Экстравертированность и открытость новому опыту, как ни странно, не могут прогнозировать уровень половой функции". Источник: The Times