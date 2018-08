2 августа 2018 г. Антон Трояновски | The Washington Post Российские кинематографисты, убитые в Африке, расследовали деятельность наемников, близких к Кремлю "На этой неделе в Центральноафриканской Республике (ЦАР) были застрелены три россиянина, которые работали над документальным фильмом о наемнических силах, близких к Кремлю", - пишет The Washington Post. "Это подчеркивает, на какой риск продолжают идти российские журналисты, несмотря на растущее число погибших в ходе осуществления профессиональной деятельности", - замечает корреспондент Антон Трояновски. "По словам местных официальных лиц, процитированных информагентствами, журналистов застрелили из засады, когда они ехали по стране, раздираемой войной. СМИ, с которым они сотрудничали, заявило, что они расследовали деятельность российских частных военных компаний, оперирующих в ЦАР. Президент ЦАР Фостин-Арканж Туадера рассчитывает на Россию как на поставщика оружия и организатора обучения военных в условиях кровавой гражданской войны. Кто убил журналистов, неясно", - говорится в статье. "Михаил Ходорковский, бывший российский нефтяной магнат, изгнанник, финансировал документальный фильм о наемниках в рамках поддержки российских СМИ, на которую он, по его словам, тратит несколько миллионов долларов в год, - передает Трояновски. - В интервью в среду Ходорковский сказал, что твердо намерен выяснить, кто стоял за убийством, и что сейчас слишком рано винить Кремль или кого-либо еще. Он сказал, что в будущем станет уделять больше внимания оценкам рисков для своих СМИ и не прекратит финансирование независимой журналистики". "Это один из немногих способов, которыми мы сейчас можем влиять на ситуацию в стране, - сказал Ходорковский в телефонном интервью из Лондона. - Пусть даже небольшие СМИ пишут о чем-то и это привлекает внимание узкого сегмента аудитории, это может быть чувствительно для властей и они могут убрать лапы". По мнению издания, на фоне кровопролитного внутреннего конфликта в ЦАР Россия "ухватилась за шанс приобрести влияние в Тропической Африке". СМИ, работавшее с журналистами, Центр управления расследованиями заявил, что журналисты расследовали деятельность наемников, за которыми надзирает "группа Вагнера" - частная военная компания, связанная с Евгением Пригожиным - близким к Путину магнатом кейтеринга", - пишет автор статьи. "Я пришел к выводу, что в нашем случае ситуация с непрозрачными наемническими структурами подобного сорта еще опаснее, чем в целом, - сказал Ходорковский, поясняя, почему он дал добро на съемки этого документального фильма. - Завтра их могут использовать для того, чтобы совладать с чем-то внутри России руками негосударственных сил". Источник: The Washington Post