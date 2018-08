2 августа 2018 г. Антон Трояновский | The Washington Post Магнат в изгнании, финансировавший убитых журналистов, говорит, что продолжит вкладывать миллионы в независимую российскую журналистику "Михаил Ходорковский, бывший глава российского нефтяного гиганта ЮКОС, когда-то был богатейшим человеком России. В 2003, на фоне все большей критики российского президента Владимира Путина, Ходорковский был арестован по обвинениям в мошенничестве и провел десять лет за решеткой. С тех пор как его освободили в 2013 году, Ходорковский жил в изгнании и стал одним из самых серьезных критиков Путина", - пишет журналист The Washington Post Антон Трояновский. "Он спонсирует независимые российские СМИ, включая Центр управления расследованиями - организацию, в которую входили три российских журналиста, убитых в Центральноафриканской Республике на этой неделе во время работы над документальным фильмом о российских наемниках", - говорится в статье. Ходорковский побеседовал с The Washington Post по телефону из Лондона в среду об убийствах и о том, почему он тратит несколько миллионов долларов в год на финансирование журналистики в России. "Что вы можете сказать о внезапном срыве журналистского расследования и о том, почему важно узнать больше о российских наемнических силах?" - спросил Ходорковского журналист. "Владимир Путин любит говорить: "Это не государство, это частные люди". Я пришел к выводу, что в нашем случае ситуация с такого рода непрозрачными наемническими структурами еще опаснее, чем в целом. Завтра их "негосударственные руки" могут быть использованы во внутренних делах России. Именно поэтому я одобрил этот фильм", - ответил Ходорковский. На вопрос о том, какое влияние может оказать независимая журналистика в условиях уменьшения ее аудитории и репрессивной политики государства, Ходорковский сказал: "Я помню ситуацию конца 1980-х - начала 1990-х... В какой-то момент в обществе может произойти взрыв, и спрос на такие узкие источники информации возрастет лавинообразно. Поэтому важно, чтобы они существовали". "Во-вторых, вы знаете русскую пословицу - что написано пером, не вырубишь топором... Люди по ту сторону (власти, государственные СМИ. - Прим. ред.) в реальности не такие уж храбрые. Они прекрасно знают, что то, что сейчас просматривает 10 тыс. или 100 тыс. читателей, может стать для них огромной проблемой завтра, если ситуация изменится... Это один из немногих способов, с помощью которых мы можем сейчас повлиять на ситуацию в стране", - добавил он. Источник: The Washington Post