Французский парламент одобрил резонансный миграционный закон

Сокращенные сроки для подачи заявок и ускоренная процедура депортации: Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) одобрило пакет поправок в миграционном законодательстве, предложенные президентом Макроном, сообщает Die Zeit.

"Сроки подачи заявки на получение статуса беженца впредь сокращаются с 120 до 90 дней, заявки должны будут обрабатываться не 11, а 6 месяцев. В случае вынесения негативного вердикта по заявке у того, кто ее подал, будет теперь меньше времени на оспаривание решения. До 90 дней планируется увеличить продолжительность заключения перед выдворением мигрантов-нелегалов", - передает Die Zeit.

Помимо этого, продолжает издание, тем, кому на родине грозят пытки или смертная казнь, в будущем будет разрешено пребывать на территории страны до 4 лет - сегодня этот срок составляет всего год.

"Макрон и его центристское правительство делают ставку, с одной стороны, на жесткую линию в отношении так называемых "экономических" мигрантов, которые, с их точки зрения, не могут претендовать на защиту во Франции, а с другой - они обещают улучшить условия для тех, кто подает ходатайство на получение статуса беженца или уже получил его", - передает издание. Левая парламентская оппозиция назвала поправки "бесчеловечными". Неоднозначные оценки пакет поправок вызвал и в макроновской партии "Вперед, республика".

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон аргументировал ужесточение миграционного законодательства, в частности, и возросшим числом заявок на получение статуса беженца. В 2017 году было зарегистрировано на 100 тыс. ходатайств больше, чем годом ранее, передает издание.