Миллениалы против своей воли остаются одинокими, потому что не могут позволить себе ходить на свидания

"Тысячи американских миллениалов вытеснены с рынка знакомств, утверждает новое исследование. Ученые обнаружили, что треть "поколения Y" одиноки против своей воли, потому что попросту не могут позволить себе искать свою любовь", - сообщает Daily Mail.

"Согласно данным, финансовая нестабильность препятствует им в возможности найти свою вторую половину, потому что вместо этого они вынуждены экономить ", - говорится в исследовании, о котором сообщает SinglesInAmerica.com. - Четверть респондентов даже заявили, что с удовольствием занялись бы сексом с похожим на человека роботом - но половина респондентов все равно сочли бы это изменой".

52% процента миллениалов имели секс на одну ночь; 32% одиночек утверждают, что вряд ли будут спрашивать у своего партнера, сколько у них было любовников. Главной причиной расставаний 68% респондентов называют "плохую гигиену", 45% - "неопрятную внешность", 43% - "лень", 41% - "отсутствие чувства юмора", 39% - эмоциональную зависимость.

"Всего в рамках исследования Singles in America, которое провели д-р Хелен Фишер и д-р Джастин Р. Гарсия, было опрошено 5 тыс. молодых людей. (...) В другом исследовании, проведенном Match.com, говорилось, что среднестатистический американец, не состоящий в браке, тратит в месяц на свидания около 60 долларов - и большую часть расходов несут мужчины. 51% мужчин тратят на свидания более 100 долларов в месяц, 29% - более 150 долларов. В то же время 66% женщин тратят на свидания менее 50 долларов", - сообщается в статье.

"Новое исследование также показало, что движение #MeToo заставило более половины всех мужчин вести себя с женщинами по-другому - быть более сдержанными и отстраненными", - передает Daily Mail. 59% участников опроса признались, что влюблялись в кого-то, в кого не ожидали. Среднестатистический не состоящий в браке человек хочет провести разговор о будущем отношений через 4 месяца после знакомства, что заставляет предположить, что он серьезно относится к поиску партнера, говорится в статье.