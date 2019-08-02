Зарядные устройства для мобильников: врачи предупреждают об опасности ожогов

"У некоторых людей в последние годы возник своего рода условный рефлекс: они стали ставить свой мобильный телефон на зарядку на всю ночь и оставлять рядом со своей подушкой. Такая привычка не лишена риска. Недавно 19-летняя американка проснулась с ожогом на шее после того, как уснула со своим подключенным зарядным устройством, провод которого тянулся до ее постели", - пишет Le Figaro.

Такие несчастные случаи происходят довольно часто, сообщается в медицинском журнале Annals of Emergency Medicine.

"(...) Молодая женщина рассказала врачам, что легла спать, когда провод ее зарядного устройства находился под подушкой. Оно было подключено к розетке, но телефон при этом не заряжался. Врачи быстро установили связь. "Мы думаем, что ее травма была вызвана электрическим током от зарядного устройства, конец которого, вероятно, коснулся надетой на шею металлической цепочки, пропустившей ток", - пишут они в своем отчете.

"(...) После того, как рана зажила, молодая женщина вернулась домой с болеутоляющими средствами. В конечном счете, все могло быть и хуже: при таком несчастном случае возможны не только ожоги, но и электризация. Не путать с поражением электрическим током, которое означает электризацию со смертельным исходом. Электризация - это прохождение электрического тока через тело, вызывающее различные травмы, начиная от серьезных сокращений мышц и заканчивая кратковременной остановкой дыхания", - поясняет автор публикации.

"Вся аппаратура, использующая зарядные USB-устройства, может стать причиной несчастного случая такого типа", - уточняют врачи.

"Это аппаратура Apple или Android, планшеты, ноутбуки, электронные сигареты, умные часы, которые могут подсоединяться к компьютеру, а также маленькие вентиляторы и электронные книги. Врачи особенно предостерегают против небрендовых или нелицензионных зарядных устройств. Исследование, опубликованное в январе 2019 года, показало, что 99% из 400 протестированных зарядных устройств iphone не прошли испытания на электробезопасность", - отмечает журналистка.

"Необходимо сказать людям, чтобы они не засыпали, заряжая свой телефон в постели, и не оставляли зарядное устройство включенным, независимо от того, подключено ли оно к телефону, - настаивают врачи. - Потребители должны также избегать использования нефирменных зарядных устройств, чтобы снизить риск получения травм".