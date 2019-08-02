"Оппозиция хочет оставить за собой последнее слово"

"Для российского политолога Александра Кынева протесты являются выражением растущей бесперспективности, ощущаемой многими людьми. То, что даже движению, у которого отсутствует лидер, удается эффективно организовать протесты, является прогрессом", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung . Журналист издания Бернхард Клазен побеседовал с политологом.

"Многие считают ситуацию безвыходной. Цены растут, доходы падают. Почти нет возможностей для развития. Одновременно властная элита представляет собой закрытое общество. В ее руках сосредоточены все интересные посты. Между тем в госорганах и в экономике позиции занимает первое поколение детей постсоветской элиты. У того, кто не принадлежит к этой элите, сегодня еще меньше перспектив, чем 10 лет назад. В такой ситуации даже небольшого повода достаточно для социального взрыва", - отметил эксперт.

"Действительно новым является то, что активизировалась молодежь. Причина заключается в том, что сегодня молодые люди живут в абсолютно другой субкультуре и информационном мире, чем властная элита. В своем коммуникативном поведении власть имущие скорее ориентируются на старшее поколение. Здесь мы наблюдаем культурный диссонанс, - пояснил Кынев. - Молодежь мыслит глобально. Власть имущие находятся в плену консервативного мышления и поведения. (...) На демонстрациях можно снова увидеть поколение 30-40-летних. То, что к протестам, осознавая риски, присоединяются люди этой возрастной группы, имеет большое значение".

"Оппозиция раздроблена, у нее нет единого центра. Многие акции 27 июля не были скоординированы, люди действовали как сеть. (...) То, что даже движение, у которого нет лидера, в состоянии выйти на улицу, является прогрессом. Однако децентрализованное движение без явных ведущих структур несет в себе и риски. Оно может радикализироваться", - указал собеседник издания.

Комментируя замечание журналиста о том, что представители протестного движения настаивают на проведении демонстраций в центре города, Кынев отметил: "Протестное движение принимает в расчет обострение конфликта. Оно хочет показать, что его влияние выросло, что оно намерено диктовать повестку дня. Оппозиция показывает, что хочет оставить за собой последнее слово".

"Речь больше не идет о протесте против нарушений. Речь идет о желании участвовать в политическом процессе внутри системы", - подчеркнул политолог.