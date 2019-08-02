Прошу к столу!

"Ничто не объединяет людей так, как совместный прием пищи. Это делает его тайным оружием в щекотливых ситуациях - как для родителей, так и для глав государств", - пишет немецкое издание Die Zeit.

Когда в июле 2017 года самые влиятельные люди мира - Ангела Меркель и Дональд Трамп, Владимир Путин, Синдзо Абэ, Си Цзиньпин - собрались в маленьком зале Эльбской филармонии в Гамбурге, "на улицах поднимались столбы дыма, (...) дебоширы били стекла, громили супермаркеты. Саммит G-20 и его противники взбудоражили город", повествуют журналисты Харро Альбрехт, Штефани Кара и Катерина Лобенштайн.

"Напряженным было настроение и в Эльбской филармонии. Переговоры о конфликтах на Ближнем Востоке и в Северной Корее, глобальной торговой войне и климатическом кризисе проходили крайне вяло. Непримиримым был, прежде всего, президент Трамп. (...) Лишь одно могло спасти настроение: ужин", - говорится в статье.

По словам Конрада фон Арца, руководителя протокольной службы немецкого МИД, в этой безнадежной ситуации классический деловой ужин Ангела Меркель превратила в дружественный вечер с изысканными блюдами. "Вместо повестки дня и рабочих документов были поданы телячьи щечки и филе говядины. Вместо переводчиков-синхронистов наготове стояли официанты. План сработал. "Напряжение спало", - говорит фон Арц. - Гостям понравилась еда, а некоторые даже попросили добавки". Расслабленно общался с другими главами государств и правительств и Дональд Трамп - а в конце даже заглянул на кухню".

"Совместный прием пищи связан с нашей исконной потребностью в защите и питании. Это одна из основных мер для создания атмосферы доверия", - поясняет фон Арц.

"Уже кельтские вожди устраивали застолья, раздавали мясо и вино, чтобы расположить к себе своих подданных. Правители эпохи ренессанса определяли на пышных свадебных банкетах порядок наследования. Рейхсканцлер Отто фон Бисмарк убеждал своих политических конкурентов не только аргументами, но и изысканными блюдами, филе морского языка и рагу из трюфелей - а также хмельными напитками. Говорят, Бисмарк сказал однажды, что его лучший посол - немецкое вино", - пишет издание.

Результаты научных исследований показывают, насколько важна культура совместного приема пищи. Так, команда исследователей под руководством профессора психологии Маршалла Дьюка из Университета Эмори в Атланте с помощью диктофонов изучила, о чем ведутся разговоры во время совместного ужина в 40 семьях. Часть исследования проводилась после терактов 11 сентября 2001 года. Ученые пришли к выводу: "совместный прием пищи помогает пережить большой шок и мелкие ежедневные проблемы, так как дает возможность рассказать о них". "Совместный прием пищи дает возможность переходить с будничных тем на нечто незаурядное или даже ужасное - и обратно. "Удивительно, как много люди говорят о негативных вещах, - отмечает Дьюк. - И это особенно важно для развития психологической устойчивости".

Результаты других исследований показывают, что "ужин может служить решением проблем в воспитании: дети из семей, в которых часто едят вместе, испытывают меньше психологических проблем, они реже прогуливают школу, обладают более разнообразным словарным запасом и достигают лучших результатов. Они реже подвергаются моббингу, реже принимают наркотики, пьют меньше алкоголя и меньше курят. Родители в таких семьях более счастливы в браке", передает издание.

В США ежедневные совместные ужины устраиваются меньше чем в половине семей, поэтому профессор психологии Энн Фишель из Гарвардского университета основала проект Family Dinner Project, благодаря которому родители могут получить помощь в приготовлении блюд, а также советы о том, какие темы можно обсудить за столом.

В последние годы коллективный прием пищи становится все более популярным, отмечает издание. Рестораны предлагают обеды в семейном стиле или общие тарелки. Так, в одном из ресторанов Берлина еду приносят на больших тарелках и в глубоких мисках, чтобы из них могли есть все присутствующие за столом. В Германии также растет популярность и так называемых клубов совместного ужина: через специальные приложения и сайты незнакомцы договариваются поужинать вместе в полусемейной обстановке.

"Речь идет не только о приеме пищи. Во время совместного ужина или обеда мы усваиваем правила сосуществования, - подчеркивает издание. - Детям прививается не только кулинарный вкус, но также традиции и нормы - социальный вкус. "С помощью еды мы достигаем взаимопонимания в наших ценностях", - говорит социолог Ева Барлезиус из Ганноверского университета. (...) Это вопросы справедливости (сколько оставить другому, можно ли брать еду с чужой тарелки?), иерархии (кто берет первым, кто управляет разговором) и уважения (дать высказаться другому, выслушать его, понять)".

"Это касается не только домашних ужинов, но и банкетов власть имущих. Когда в 2018 году президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принимал на банкете турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отношения между Германией и Турцией были крайне напряженные, прежде всего из-за ареста критически настроенных журналистов. Именно поэтому на банкет в дворец Бельвю были приглашены не только политики и представители экономики, но и многочисленные журналисты", - говорится в статье.

Благодаря еде создается атмосфера, в которой можно легче "переварить" и щекотливые темы, продолжает издание. Отчасти это связано и с процессами, происходящими в организме: благодаря нейропептиду орексину мы чувствуем голод. Угнетение выработки орексина способствуют расслаблению и миролюбивому настрою, а в идеальном случае вкусная еда и вовсе может вызывать чувство счастья. "Любимые блюда дают импульс системе вознаграждения и поднимают настроение. Поэтому сотрудники службы протокола МИД перед каждым официальным визитом звонят за границу и узнают о предпочтениях гостя. Одним из тех, кому особенно удавалось угодить вкусу официальных гостей, был повар Гельмута Коля. Когда он подал Борису Ельцину штрудель с кровяной и ливерной колбасой, тот испытал такой восторг, что после даже попросил рецепт", - отмечают авторы статьи.

Тем не менее, у совместных приемов пищи есть и обратная сторона, о которой политики, конечно, тоже должны знать. "В 1955 году, - повествует издание, - канцлер Конрад Аденауэр приехал в Советский Союз с официальным визитом, первым после войны. На переговорах речь шла о почти десяти тысячах немецких военнопленных и интернированных, которые спустя десять лет после окончания войны все еще оставались в СССР. Их жены и матери со слезами просили Аденауэра вернуть мужчин домой. Однако переговоры между Советским Союзом и немцами стопорились. Лишь во время длительного ужина, на котором много ели и еще больше пили, переговоры наладились - и в итоге военнопленных освободили. Возможно, и благодаря трюку, который позже вошел в историю как "дипломатия оливкового масла": говорят, перед ужином Аденауэр и его команда ложками пили масло, чтобы защититься от воздействия водки".

"Когда во время ужина в кругу семьи что-то идет не по плану, в худшем случае это может привести к ссоре. На официальных банкетах это может спровоцировать государственный кризис - или обозначить уход одного из союзников. В октябре 1989 года на праздновании 40-летия ГДР во Дворце Республики в Берлине за столом сидел Михаил Горбачев. Официанты подавали на стол перепелиные грудки на кукурузном пюре, а на улице маршировали гневные протестующие. ГДР приближалась к своему концу. Горбачев, который хотел покинуть тонущий корабль так быстро, как это было возможно, поднялся из-за стола еще до десерта и уехал в аэропорт - что было абсолютным афронтом. Конрад фон Арц говорит: "На языке дипломатии это означает: "На этом, друзья, всё". Месяц спустя пала Берлинская стена".

Насколько сильной может быть потребность в совместном приеме пище, можно наблюдать сегодня на примере Южной Кореи. "Там YouTube-блогеры, чавкая, наслаждаются едой перед веб-камерой - и тысячи, а иногда десятки тысяч людей наблюдают за ними онлайн каждый день. Этот феномен называется "мок-бэнг". (...) Некоторые блогеры на этом даже зарабатывают деньги - многие зрители платят за то, чтобы наблюдать за ними во время еды. (...) "В Южной Корее совместный прием пищи высоко ценится", - поясняет культуролог Гюнтер Хиршфельдер. Например, совместное поедание ким-чи является важным ритуалом. Но когда исследователь посещал страну, он заметил, что многие корейцы живут отдельно и вынуждены есть в одиночестве, особенно в Сеуле. Этим и может объясняться феномен "мок-бэнг". Портал Twitch пытался скопировать эту модель для Запада - но здесь, пишет Die Zeit, она оказалась безуспешной.