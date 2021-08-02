"Молчи или умри"

"В августе 2020 года Алексей Навальный стал жертвой отравления. Год спустя он находится в колонии, его сайты заблокированы - существование Навального игнорируется. Но что стало с его сторонниками?", - задается вопросом журналистка немецкой телерадиокомпании ARD Ина Рук.

"В шесть часов утра Сергей Римский услышал громкий стук в дверь своей квартиры. Он сразу понял, что это значит: у двери, с ордером на обыск, стояли его бывшие коллеги. Сергею 28 лет, в феврале он уволился из полиции российского промышленного города Иваново - из-за приговора Алексею Навальному и полицейского насилия во время демонстраций за его освобождение", - повествует издание.

"По его словам, он больше не мог этого выносить. Например, фотографии из Санкт-Петербурга, где полицейский ударил ногой женщину: "Его не судят, не наказывают за это. Я больше не хочу быть частью этой системы. Мне было бы стыдно за насилие, даже если бы я сам там не был", - говорит он. В отношении Сергея ведется уголовное дело за оскорбление представителей власти. Он ведет блог о жестокости полиции, и один из сотрудников подал в суд".

"Девушка Сергея рассказывает, что для обыска однокомнатной квартиры явились семь полицейских - с пистолетами, автоматами, в защитных жилетах, шлемах и даже со щитами. "Неужели они думали, что мы будем защищаться здесь с оружием? Я хочу вымыть все, к чему они прикасались. Это так противно!", - говорит она".

"В 2500 километрах к востоку, в сибирском Томске, Ксения Фадеева смотрит в зеркало заднего вида своего автомобиля, - продолжает автор статьи. - Она заметила, что за ней следят. "Они едут вслед за мной, и я не знаю, не арестуют ли они меня скоро", - говорит она. Так, по ее словам, они оказывают давление. "И, конечно, это неприятно. Но для меня это не причина останавливаться, по крайней мере, пока", - говорит Фадеева".

"Ксения уже год является депутатом Томской городской думы. Она руководила местным штабом* Навального, пока его общенациональная сеть не была признана экстремистской и запрещена. Фадеева - одна из последних, кто видел Навального до его отравления, когда он проводил предвыборную кампанию в Томске в августе 2020 года. (...) Здесь его "умное голосование" привело к тому, что правящая партия потеряла абсолютное большинство - но она по-прежнему обладает большинством мандатов. Мало кто из других оппозиционных депутатов осмеливается работать с ней, говорит Ксения".

"Они же не закручивают гайки, потому что все так замечательно и все любят Путина. Все наоборот", - анализирует она. Это видно из комментариев на политических форумах: "Не то, чтобы у Навального много фанатов. Но о президенте там не прочесть ни одного хорошего слова".

"На пике волны протестов в январе, когда демонстрации за освобождение Навального прошли более чем в 100 городах, только 19% респондентов в опросе независимого Левада-Центра** заявили, что одобряют работу Навального. По российским меркам это много, но далеко не большинство. Тем не менее во многих городах демонстрации были жестоко подавлены, а их участники впоследствии подверглись наказанию", - говорится в статье.

"В небольшом городе Микунь в республике Коми под удар попал Никита Тушканов. Учитель истории протестовал в одиночку - он стоял на центральной площади с плакатом, который сделал сам. Плакат все еще у него. "Молчи или умри" - гласит надпись на нем. "Если ты посмеешь что-то сказать, ты будешь страдать. Говоря "умри", я не имею в виду настоящую смерть. Я имею в виду скорее социальную смерть", - говорит он".

"Через два месяца после акции протеста его уволили - формально по другим причинам, за "аморальное поведение". Доказательством послужила фотография студенческих времен, на которой он курит кальян. Ему запретили приходить в школу, даже на выпускной своего класса. Но класс пришел к нему домой после вручения аттестатов. В этом возрасте у них очень развито чувство справедливости, говорит Никита. Он надеется, что они смогут сохранить его: "Дети видят в интернете, что происходит на самом деле. Это взрослые узнают новости по телевизору, смотрят в эту квадратную коробку и все проглатывают", - говорит он".

"Навального приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, готовятся новые судебные процессы. Его сайты заблокированы. Он исчез из поля зрения общественности. Учитель истории Никита подал в суд на свое увольнение - и проиграл дело. Он хочет обратиться во вторую инстанцию, хотя не может позволить себе даже адвоката. Сергей, бывший полицейский, теперь хочет заняться политикой. Оппозиционная партия "Яблоко" выдвинула его кандидатуру на выборах в Госдуму. Однако уже много лет она там не представлена. Ксении запрещено участвовать в следующих выборах - как сотруднику организации, которая теперь считается экстремистской. Многие из команды Навального были арестованы или покинули страну. Ксения хочет остаться. Мандат в городской думе у нее пока есть", - пишет ARD.

*организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

** - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента