"Война изменилась": американские документы бьют тревогу перед лицом варианта Дельта

(...) "Вариант Дельта Covid-19 так же заразен, как ветрянка, и вероятно, имеет более серьезные последствия, чем его предшественники, и, по данным официальных документов США, зараженные люди, как вакцинированные, так и непривитые, судя по всему, распространяют его с одинаковой легкостью", - пишет Le Figaro.

"Такие результаты, основанные на научных исследованиях, представлены в презентации, распространяемой внутри Центров по контролю и профилактике и заболеваний (CDC), главного агентства здравоохранения в Соединенных Штатах. Обнародованные газетой The Washington Post документы, подлинность которых была подтверждена агентством AFP, сопровождаются предупреждением ответственным руководителям: "война изменилась", - говорится в статье.

"Глава CDC Рошель Валенкси опиралась на данные из презентации для того, чтобы повторно рекомендовать в течение двух дней носить маски в помещении даже вакцинированным людям, находящимся в зонах повышенного риска. Презентация основана, в частности, на анализе, проведенном в Провинстауне, штат Массачусетс, где после празднования Дня независимости 4 июля было выявлено около 900 случаев заболевания Covid, хотя три четверти участников мероприятия были вакцинированы", - указывает издание.

"Однако "не было разницы" в вирусной нагрузке вакцинированных и невакцинированных людей, согласно презентации CDC, что, по-видимому, указывает на одинаковую степень заразности независимо от прививочного статуса", - говорится далее.

(...) "Такое наблюдение "является основным фактором изменения рекомендаций CDC" по поводу масок, объясняет AFP Селин Гундер, специалист по инфекционным заболеваниям из Нью-Йоркского университета: "Это не для защиты вакцинированных людей, так как даже если они заразятся, у них будут легкие симптомы или их не будет вообще, однако выясняется, что они могут заразить других людей".

(...) "Кроме того, информация об этом событии предполагает, что контакт с вирусом возможно происходил в таких местах, как бары или домашние вечеринки, где ношение маски было маловероятным", - сказала AFP доктор Дженнифер Нуццо, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Кроме того, документы CDC показывают, что случаи заражения вакцинированных людей не так редки, как считалось ранее: "35 тыс. симптоматических инфекций в неделю на 162 млн вакцинированных американцев".

"Основываясь на международных исследованиях, CDC пришли к выводу, что Covid изначально был примерно таким же заразным, как грипп, но теперь стал сопоставим с ветрянкой - один человек, инфицированный вариантом Дельта, передает его в среднем восьми другим - но находится все еще ниже уровня кори. Данные из Канады, Сингапура и Шотландии предполагают, что он может быть более опасным, с большим количеством госпитализаций и смертей", - указывает автор статьи.

"Эффективность вакцин варьируется, но в своей презентации CDC оценивают, что они снижают риск смерти и тяжелого заболевания в десять раз, а риск заражения - как минимум в три раза, то есть вакцины на 90% эффективны против тяжелых форм и на 67% против заражений. Поэтому по мнению экспертов, вакцины по-прежнему остаются выходом из санитарного кризиса", - резюмирует Le Figaro.