С протестующими против санитарного пропуска Франция проявляет осторожность

(...) "Давление не максимальное, но имеет склонность к усилению, что побуждает правительство Франции оставаться начеку. По данным министерства внутренних дел страны, на третий день мобилизации, в субботу, 31 июля, движение против санитарного пропуска объединило более 200 тыс. человек по всей Франции. Цифра почти удвоилась за две недели, поскольку число протестующих 17 июля составило 110 тыс. Невероятно для разгара лета", - пишет журналист Le Monde Оливье Фей.

"По результатам опроса исследовательской организации Harris Interactive, распространенного каналом новостей LCI в пятницу, противники санитарного пропуска, которые также активно выступают против обязательной вакцинации медперсонала, становятся все более и более опасными для Эммануэля Макрона, сейчас они пользуются поддержкой 40% французов. Более того, эта база укрепляет свои позиции: по данным исследования, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP) для Le Journal du dimanche, 25 июля этот показатель составлял 35%", - говорится в статье.

(...) "Для ряда оппозиционных фигур - особенно среди крайне правых или среди радикальных левых - велик соблазн попытаться бросить вызов главе государства. (...) "Правительство должно прислушаться к законным опасениям, выраженным как по поводу эффективности санитарного пропуска, так и по поводу атак на свободу и равенство, которые он вызывает. Еще есть время дать задний ход", - заявила в Twitter лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен. Со своей стороны, лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон, 69% сторонников которого, по данным Harris Interactive, поддерживают движение, предупредил, что эти марши "необходимо понимать и уважать". "Санитарный пропуск - плохая идея. Всеобщий контроль абсурден, непоследователен и опасен той иллюзией защиты, которую он распространяет", - оценил Меланшон в своем твите.

(...) "Однако войска макронистов чувствуют поддержку молчаливого большинства французов, которые теснятся в центрах вакцинации - к 31 июля более 62% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, - указывает автор публикации. "200 000 демонстрантов с разными мотивами, 500 000 вакцинированных в тот же день и 8,5 миллионов первых инъекций в июле... Это очевидно! ", - утверждает официальный представитель партии "Вперед, Республика!" (LRM) Ролан Лескюр.

(...) "Некоторые члены правительства даже делают ставку на беспорядки, зафиксированные во время демонстраций, чтобы попытаться маргинализировать движение, описывая его как "радикальное" и "экстремистское" с точки зрения высших эшелонов государственной власти, -пишет Le Monde. "Их проект? Хаос. Их мишень? Те, кто нас защищает. Их метод? Издевательства, насилие. Этим людям мы ни в чем не уступим", - заявил в Twitter официальный представитель правительства Габриэль Атталь после того, как региональная ежедневная газета Midi Libre распространила кадры, где демонстранты нападают на фармацевта, проводившего тесты на Covid-19 на улицах Монпелье.

(...) "Есть граждане, которые искренне убеждены в необходимости борьбы против вакцин, против санитарных пропусков. К тому же некоторые могут быть за вакцины, но против санитарных пропусков", - отметил в пятницу в Le Parisien министр внутренних дел Жеральд Дарманен, по мнению которого "в подавляющем большинстве случаев" марши "прошли хорошо". "Эксцессы остаются в меньшинстве, - отметили на площади Бово. - Следует проводить различие между большинством демонстрантов, которые выражают свое мнение, и профессиональными агитаторами, которые видят в этом политическую возможность создать беспорядки и присоединиться к ним".

"На митинги выходят не все. Однако есть еще люди, которые раздумывают, - напоминает министр внутренних дел. - Протестующие против санитарного пропуска кажутся маргиналами, но они не должны становиться жертвами, к ним нужно относиться снисходительно". Рискуя придать силы этому движение, правительство все же надеется, что оно угаснет к сентябрю", - резюмирует Оливье Фей.