Нам все еще трудно принять ситуацию, когда женщина толще своего партнера

"В людском сознании мужчина, выбравший толстую женщину, непременно должен быть фетишистом. Никому даже не приходит в голову, что эти двое просто полюбили друг друга", - пишет журналистка Доротея Дюшмен на страницах Slate.fr.

(...) "Нам уже известно, что фэтфобия - это дискриминация, которая женщин затрагивает даже в большей степени, чем мужчин. "На женщин больше влияют разговоры о необходимости похудеть, по причинам, связанным с эстетическими и телесными стандартами, которые являются для них гораздо более ограничительными. Можно увидеть влияние подобных гендерных различий с точки зрения дискриминации в отношении количества людей, которые подвергаются бариатрическим операциям для похудения: более 80% составляют женщины, хотя в среднем они страдают ожирением не больше, чем мужчины. Стандарты стройности для женщин куда жестче, особенно когда их профессии связаны с более высоким социальным статусом", - объяснила Le Monde в 2017 году социолог Соленн Кароф, автор книги "Фэтфобия: социология невидимой дискриминации".

"Очевиднее всего такая фэтфобия в отношении женщин проявляется в сфере труда. По данным проекта "Правозащитник" Международной организации труда, опубликованном Le Monde в 2017 году, 34% женщин с ожирением и 11% женщин с избыточным весом считают, что они подверглись дискриминации при приеме на работу из-за своего веса, по сравнению с 25% мужчин с ожирением и 6% женщин с избыточным весом, - пишет автор публикации. "В социальных условностях красота считается "женским атрибутом". Именно по этому атрибуту обычно оценивают женщин, будь то на брачном рынке или на работе. Таким образом, "фэтфобия" особенно касается должностей, требующих контакта с клиентами, очень феминизированных, когда работодатель считает, что способность быть привлекательной необходима для того, чтобы хорошо выполнять свою работу", - пояснил в вечерней ежедневной газете социолог Жан-Франсуа Амадье.

"Такие же механизмы встречаются на брачном рынке. Общество гораздо суровее оценивает полных женщин, идущих под руку с мужчиной стандартного телосложения, чем наоборот. В интервью Le Parisien о выпуске ее книги "Толстухой не рождаются" Габриэль Дейдье вспоминала о своей личной жизни следующим образом: "Когда я встретила родителей моего бывшего, с которым я прожила шесть лет, его мать заплакала, а его отец отказался пожать мне руку. Но я не боялась, что он бросит меня ради другой, хотя взгляды окружающих словно говорили: "Бедняга, ему больше нечего было ловить!"

(...) "Требования к женскому телосложению намного строже, чем к мужскому! Мы должны быть красивыми, а потом уже развиваться в профессиональном плане, быть красивыми, а потом уже быть странными, быть красивыми, а потом уже быть приятными. Наша ценность в паре - это физический облик", - с сожалением говорит 26-летняя Мари де Брауэр, режиссер, ведущая и активистка по борьбе с фэтфобией. "Достаточно увидеть редкие изображения толстых персонажей в фильмах и сериалах. Мужчина представлен патриархом, добрым, надежным плюшевым мишкой, хорошим отцом. Толстая женщина либо не следит за собой, либо это хороший друг, либо комическая поручительница. Она никогда не станет любовницей или просто женой в нормальной паре", - продолжает она.

(...) "По мнению Эдит Бернье, журналистки из Квебека, создателя информационного сайта фэтфобии grossophobie.ca и автора книги "Толстуха, и что дальше?", срабатывают гендерные представления. "Полные женщины в их паре считаются отклонением от нормы. Стройность гораздо важнее в восприятии женской красоты, чем мужской. В коллективном сознании женственность - это красота и стройность. Эти атрибуты не являются частью мужественности. Избыточный вес не умаляет мужественности", - объясняет она.

"Таким образом, женщины с избыточным весом оказываются на пересечении различных типов дискриминации. Они соединяют в себе сексизм и фэтбобию, - указывает автор статьи. "Поскольку толстая женщина не может быть красивой, ее сразу дисквалифицируют. В плане ее внешности. В плане ее женственности. В плане ее силы обольщения. Окружающие не понимают, что мужчина может все это принять", - резюмирует Сильви Бенкемун, клинический психолог и президент G.R.O.S, аналитического центра по проблемам ожирения и избыточного веса.

"Эдит Бернье считает, что культ худобы является одним из инструментов, которые патриархат навязывает для подчинения женщин. "Культура худобы удерживает женщин в положении неполноценности. Женщина никогда не будет считаться приемлемой, если она не будет худой. Цель состоит в том, чтобы удержать ее в более низком положении. Так, чтобы ее ценность существовала только в глазах мужчин", - поясняет она.

(...) "Как анализирует сама Эдит Бернье, оказавшись в такой ситуации. "Я толстая женщина рядом с худым мужчиной. Мне все равно. Но в этом случае нужно быть достаточно вооруженной и сильной. Потому что люди явно думают обо мне: "Что она делает рядом с ним?", - свидетельствует она. "Это кажется нелогичным. В людском сознании мужчина, выбравший толстую женщину, непременно должен быть фетишистом. Им даже не приходит в голову, что эти двое просто полюбили друг друга. Гетеросексуальному мужчине нравятся худые женщины. Для большинства это очевидно!"- добавляет Мари де Бауэр.

(...) "Женщин судят по их внешности с самого раннего возраста. Это касается их красоты, их силы обольщения. В то время как мужчин ценят за их спортивные способности, силу и интеллектуальные способности. Гендерные различия проявляются очень рано", - говорит Сильви Бенкемун.

"Почти все толстые люди вобрали в себя многое из того, что думает о них общество. Я сама глубоко усвоила все стереотипы о себе", - признает Мари де Бауэр. Общество считает, что толстой женщине очень повезло, что ей удалось найти худого мужчину, хотя она этого не заслужила. То же самое может думать и женщина с избыточным весом. "Так было в самом начале моей личной жизни, - рассказывает режиссер. - Я забыла о своих желаниях. Потому что я думала: "Хорошо, что я хоть кому-то нужна". Я постоянно обесценивала себя".

(...) "Негативное восприятие толстой женщины в паре отражается и на мужчине, который ее сопровождает. "Многие мужчины не имеют ничего против более крупных женщин, но они не афишируют свои отношения из-за предрассудков. Они ведут себя так из страха, что над ними посмеются", - считает Эдит Бернье. Мари де Бауэр подтверждает: "Я никогда официально не состояла в браке, именно по такой причине. Худые мужчины боятся, что это отразится на их имидже", - объясняет 26-летняя молодая женщина. В документальном фильме "Толстая жизнь Мари" из столь печальной ситуации она делает вывод: "С толстой девушкой спят, но не представляют ее своим друзьям".

"В 2015 году во Франции 54% мужчин и 44% женщин имели избыточный вес или страдали ожирением", - указывает сайт Фонда социального обеспечения. Таким образом, фэтфобия - это дискриминация, которая затрагивает почти на половину населения! - комментирует журналистка. - Да, к борьбе с фэтфобией теперь относятся серьезно, да, ее представители теперь заметны, но по мнению Сильви Бенкемун еще предстоит пройти долгий путь. "Обсуждение вопросов общественного здравоохранения, связанных с людьми, имеющими избыточный вес, стало всеобщим. Параллельно с этим бессознательные представления о толстой женщине в обществе настолько укоренились, что потребуется много времени, чтобы изменить менталитет", - считает президент G.R.O.S. "Людям с избыточным весом тоже необходимо проделать огромную работу, чтобы они больше не жались к стенам и не чувствовали себя неполноценными. Но для этого понадобится много времени и поддержки, потому что окружающая среда и общество тормозят такую установку".