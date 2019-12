2 декабря 2019 г. Хэмиш Макрей | The Independent Если НАТО серьезно нацелен на свое выживание, он должен навести мосты с Россией "(...) Событием, которое подтолкнуло союзников к созданию Организации Североатлантического договора, стала блокада Советским Союзом Западного Берлина в 1948 году. (...) Были перекрыты наземные коридоры к западным участкам, и единственным способом обеспечить население продовольствием и топливом был воздушный путь. (...) Америка показала России, что она защитит западных европейцев - поскольку, несмотря на то, что Великобритания также вносила свой вклад в воздушный мост, более двух третей поставок приходилось на самолеты США. Россия отступила, и хотя угроза с востока понизилась, этот защитный зонт сохранился до наших дней", - пишет обозреватель The Independent Хэмиш Макрей. "Так не может продолжаться существенно дольше. И тому есть две причины, - уверяет он. - Во-первых, на саммите НАТО на этой неделе в пригороде Лондона мы увидим президента США, который впервые за все время амбивалентен приверженности США Европе. Дело не только в том, что, по его мнению, (...) Америка платит за их оборону. Дело также и в том, что Дональд Трамп видит в России потенциального союзника, с которым стоит вести бизнес, а не противника западного образа жизни. Президент для галочки поддержит НАТО, но эмоционально он более склоняется к России". "Европа, или, по крайней мере, Европейский Союз, напротив, является торговым конкурентом, который наводняет США своей продукцией, не пропуская к себе американскую. Как только будет закончено с торговой сделкой с Китаем, ожидайте, что орудия будут направлены на Европу", - утверждает автор публикации, добавляя, что расположенность Трампа к России напоминает позицию Джереми Корбина, который только что призвал НАТО изменить направление и навести мосты с Россией. "Вторая проблема связана с технологиями. Война в меньшей степени будет вестись за территорию (хотя я понимаю заинтересованность России в создании сухопутного коридора в Калининград), чем за влияние. Оружием, вероятно, будут кибератаки, а не танки (...). Не нужно верить теориям заговора о том, что Россия влияет на выборы в США или на референдум по "Брекзиту", чтобы понимать, что именно так Россия будет стремиться развернуть свою власть в предстоящие годы. На самом деле вы хотите не территории, за исключением нескольких исторических вопросов, таких как Крым, потому что Россия уже располагает самым большим массивом суши из всех стран в мире. Вы хотите, чтобы ваши идеи о том, как должны быть организованы общества, получили более широкое распространение. Вы хотите уважения. Вы хотите мягкой силы", - говорится в статье. Для начала НАТО "необходимо перебалансировать ответственность. Европа должна делать больше, а США - меньше. Европа не должна ожидать, что другой президент США обернет американскую политику вспять. Отход от Европы начался при Бараке Обаме и продолжится при преемнике Трампа", - напоминает Макрей. "Далее, ЕС должен признать, что ему необходимо найти способ инкорпорировать Россию более тесно в европейскую экономику. Это трудно, пока в Москве сохраняется нынешний режим, но если бы Россия находилась под другим руководством, она могла бы стать ассоциированным членом ЕС, так же как Соединенное Королевство может стать им на каком-то этапе в предстоящие годы. НАТО может держать щелку в двери открытой так, как этого не может ЕС", - пишет обозреватель, также отмечая, что НАТО необходимо повысить свою технологическую компетентность и "тратить на киберзащиту гораздо больше денег". "Наконец, (...)Россию нужно вывести из изоляции. В этом смысле правы и Корбин, и Трамп. Проблема в том, что сильному НАТО это будет сделать легче, а не труднее, но они оба хотят его ослабления", - заключает Хэмиш Макрей. Источник: The Independent