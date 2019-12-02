Является ли Россия по-прежнему угрозой для стран НАТО?

"(...) Накануне напряженного саммита НАТО, который пройдет во вторник, 3 декабря, и в среду, 4 декабря, в Лондоне, президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 28 ноября, во время переговоров с генсекретарем НАТО настаивал на рассмотрении стратегических проблем альянса, которые так и не были "решены", таких как "мир в Европе, отношения с Россией" или "кто является общим врагом?", - пишет La Croix.

"(...) Россия не является врагом, но для стран НАТО она остается угрозой, причем в различных формах. Хотя существует территориальная проблема - для стран Балтии, Польши, Болгарии или Румынии - и НАТО готовится к реагированию на возможное вторжение, однако сегодня реальная угроза характеризуется "низкой интенсивностью" - в частности, речь идет о дезинформации или кибератаках, направленных на настраивание одних народов против других и на подрыв доверия европейцев к НАТО и их национальным институтам", - анализирует Мартен Мишело, исследователь в Институте Жака Делора.

"Организация работает над всеми этими текущими вызовами. Но Эммануэль Макрон также размышляет о том, чем может стать НАТО через десять лет. Если бы Россия отказалась от своей агрессивной позиции по отношению к европейским территориям, то НАТО пришлось бы играть совсем другую роль. Даже если усматривать в таком подходе некое проявление наивности, нельзя осуждать президента Франции за выдвижение новых идей", - считает эксперт.

"Отправной точкой рассуждений Эммануэля Макрона является идея о том, что больше нельзя рассчитывать на предоставление гарантии безопасности в Европе со стороны Соединенных Штатов. Даже если в следующем году Дональд Трамп потерпит поражение на президентских выборах в США, начатый еще при Бараке Обаме поворот к Азии представляется необратимым. С учетом этого факта становится необходимым минимизировать риск конфликта на европейском континенте. Между тем, по мнению президента Франции, мы не можем гарантировать безопасность и мир в Европе, если Россия не будет нашим партнером", - продолжает исследователь.

"На заднем плане для Парижа также стоит важный вопрос о Сирии и, в более общем плане, о Ближнем Востоке, где активно присутствует Россия. Следовательно, для нахождения решения или компромисса с тем, чтобы обеспечить стабильность в регионе, настоятельно необходимо сотрудничать с Москвой. Приоритет для Парижа - не допустить нового лета 2015 года, когда в дверь европейского континента стучался миллион беженцев", - отмечает Мишело.

"(...) Да, Россия остается угрозой для Европы, а также для Соединенных Штатов. Она изменила границы в Европе военным путем, аннексировав Крым в 2014 году. Таким образом, она нарушила международное право и продолжает вмешиваться в дела Украины. Опасаются за свою безопасность и другие страны Центральной и Восточной Европы. Россия остается угрозой, потому что она все больше вмешивается в дела Евросоюза посредством манипулирования информацией, вмешательства в выборы. Она использует инструменты для дестабилизации демократии в ЕС, а также в Соединенных Штатах, где Россия создала помехи выборам в 2016 году", - считает Даниела Шварцер, директор Германского общества внешней политики.

"Однако во Франции наблюдается новая тенденция, состоящая в стремлении выйти из логики холодной войны. Евросоюз продолжает оставаться в этой схеме, противопоставляющей Запад и Россию. На самом деле ситуация сложнее. Трансатлантические отношения уже не кажутся такими же стабильными, как в прошлом, и существует риск того, что в них будет больше вмешиваться Китай, возможно, в союзе с Россией. Это подталкивает Францию к переосмыслению отношений с Москвой", - указывает эксперт.

"В Германии такая позиция президента Макрона вызвала удивление, поскольку в основном все придерживались мнения, что стоит повременить с пересмотром отношений с Россией. Аспект обеспечения безопасности стран Центральной и Восточной Европы полностью отошел на второй план, хотя президент Франции после своей встречи в четверг, 28 ноября, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вновь включил его в рассмотрение. Между тем, для Германии этот аспект очень важен", - анализирует Шварцер.

"В принципе, на мой взгляд, между Парижем и Берлином есть общие точки соприкосновения по этому досье. Обе стороны считают, что следует проявлять твердость перед лицом насилия и военной аннексии Крыма, и в то же время признают необходимость диалога. Тот факт, что 9 декабря после очень долгой паузы возобновляется "нормандский формат" между Парижем, Киевом, Берлином и Москвой, вписывается в эту логику", - отмечает эксперт.