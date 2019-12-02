Помогают ли книги по личностному росту на самом деле?

"(...) Что говорит нам успех книг по личностному росту об обществе, в котором мы живем? - задумывается Николя Маркиз, исследователь в области социологии в университете Сент-Луиса в Брюсселе. - Это гораздо более важный вопрос, чем то, срабатывают они или нет!". Во Франции в период с 2005 по 2017 год продажи книг по "самопомощи" увеличивались на 10% в год, и их рынок достиг 45 млн евро. Продажи, кажется, начали сокращаться, но не количество наименований: по данным на конец 2019 года, в продаже - 250 новых книг!", - передает Le Figaro.

"(...) Большинство научных исследований на эту тему относятся к 1990-м годам, когда в Соединенных Штатах такое явление еще показывало экспоненциальный рост. Обособляя определенный ожидаемый эффект - как научиться лучше выступать публично, как оправиться от развода, укротить гнев..., исследования показывают, что эффективность большинства книг эквивалентна вмешательству психотерапевта. При этом сложнее оказывается оценить такие понятия, как благополучие или счастье. На самом деле, исследования показывают, что книги тем более эффективны, чем больше они прибегают к поведенческому подходу в психологии: имея четко определенную цель, можно перепрограммировать свое собственное поведение", - отмечает автор статьи Полин Лена.

"(...) Читатели живут в обществе, где человек многое не может контролировать: как работает телефон, как он себя чувствует, как рожать детей", - поясняет Николя Маркиз. На его потребность восстановить контроль отвечает обещание этих книг, которые объясняют, иногда с помощью новых знаний в области нейробиологии, что ресурсы для того, чтобы расхлебывать кашу, обнаруживаются в самом читателе, и что никакая ситуация не является безвыходной. "Для борьбы с несчастьем у нас больше нет возможности уповать на Бога, магию или колдовство, однако книги по личностному росту тоже базируются на магическом мыслительном процессе, эффективность которого опирается на существующий сегодня престиж сферы языка".

"(...) Вопреки распространенному мнению, психологи обычно поддерживают такие книги и часто рекомендуют их своим пациентам, - говорится в статье. "Эти книги способны прививать пациентам психологические концепции, а также показывать им, что они не одиноки, пусть даже придется поискать книги, которые хорошо написаны и приносят пользу, - подчеркивает Кристоф Лансон, заведующий психиатрическим отделением госпиталя Hôpital de la Conception в Марселе. - В любом случае, склонность к этим книгам показывает, что они удовлетворяют какую-то потребность".

"(...) Теория авторов книги "Хэппикратия. Как индустрия счастья взяла под контроль нашу жизнь" (издательство Premier Parallèle, 2018), опровергает идею о том, что для того, чтобы быть счастливым, достаточно просто слушать экспертов", - указывает Le Figaro.

"По мнению Евы Иллуз и Эдгара Кабанаса, все это результат эпохи господства индивидуализма, когда каждый несет ответственность как за свои успехи, так и за свои неудачи. Идея об организованном обществе, где для того, чтобы продвинуться, люди должны зависеть друг от друга, постепенно исчезает, - передает газета. - Между тем, погоня за счастьем, которую древние определяли, как отношения, привязывающие одних людей к другим, может продолжаться бесконечно. Обеспечивая, как минимум, постоянное обновления отдела "личностного роста" в книжных магазинах...".