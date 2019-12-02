Единственный ребенок в семье способен выпутываться из разных ситуаций даже лучше, чем остальные

"(...) У детей, которые были единственными в семье, плохая репутация. Их часто считают эгоистичными, избалованными, тревожными, социально некомпетентными и одинокими. И моя профессия, психология, возможно, отчасти ответственна за эти негативные стереотипы", - пишет Ана Азнар, старший преподаватель кафедры психологии в Винчестерском университете, на страницах Slate.fr.

"Грэнвилл Стэнли Холл, один из самых влиятельных психологов прошлого века и первый президент Американской психоаналитической ассоциации, сказал, что "быть единственным ребенком - это болезнь сама по себе". К счастью, с тех пор мы покаялись. Самое недавнее исследование, проведенное в Германии с участием около 2000 взрослых, показало, что единственные дети ничуть не более склонны к нарциссизму, чем дети, имеющие братьев и сестер. Название исследования показательно и знаменует "конец стереотипа", - говорится в статье.

"При рассмотрении свойств личности не обнаружилось никакого отличия между людьми, имеющими или не имеющими братьев и сестер по таким признакам, как зрелость, сотрудничество, автономность, личный контроль, экстраверсия и лидерство", - сообщается в публикации. - На самом деле, единственные дети, как правило, более мотивированы (стремление, усилие и упорство) и лучше адаптируются (способность приспосабливаться к новым условиям), чем люди с братьями и сестрами. Тем фактом, что единственные дети более мотивированы на успех, можно объяснить, почему они склонны быть более образованными и заниматься более престижными профессиями, чем люди с братьями и сестрами".

"Некоторые исследования показали, что единственные дети, как правило, оказываются умнее и лучше учатся в школе, чем дети с братьями и сестрами. Обзор 115 исследований, сравнивающих умственные способности людей с братьями и сестрами или без них, показал, что единственные дети набирают лучшие результаты в тестах IQ, - отмечает автор статьи. - (...) Важно отметить, что различия в интеллекте обычно обнаруживаются у детей дошкольного возраста, но в меньшей степени у студентов младших курсов, что свидетельствует о том, что такой разрыв с возрастом уменьшается".

"(...) Давно говорят, что единственные дети обычно чувствуют себя одинокими и испытывают проблемы, когда хотят завести друзей. В одном исследовании сравнивались отношения и дружба сверстников в начальной школе между единственными детьми, первенцами и младшими братьями и сестрами. Результаты показывают, что у единственных детей было такое же количество друзей, что и у детей из других групп", - сообщается в статье.

"(...) В отличие от детей с братьями и сестрами, единственные дети на протяжении всей жизни получают от родителей все внимание, любовь и материальные ресурсы. Всегда предполагалось, что это имеет негативные последствия для этих детей, которые из-за этого якобы становятся слишком избалованными и плохо приспособленными. Однако отсутствие конкуренции за родительские ресурсы, скорее всего, является преимуществом, - рассуждает автор публикации. - С учетом того, что число семей с одним ребенком увеличивается во всем мире, видимо, пора прекратить клеймить этих детей и их семьи".