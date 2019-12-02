Владимир Зеленский: "Я не хочу, чтобы мы выглядели попрошайками"

Украина не является "одной из фигур на шахматной доске крупных держав": в интервью немецкому журналу Der Spiegel украинский президент Владимир Зеленский говорит о предстоящей встрече с Владимиром Путиным и о процедуре импичмента в США. В Киеве Зеленский побеседовал с журналистами Der Spiegel, TIME, Le Monde и Gazeta Wyborcza.

9 декабря в Париже состоится встреча в "нормандском формате" с участием России, Украины, Франции и Германии. "Франция и Германия многое сделали для того, чтобы эти встречи вообще проходили. Для меня уже это является победой. Я думаю, это победа, когда вместо применения оружия люди могут разговаривать", - отметил Зеленский.

Говоря о своих ожиданиях от предстоящей встречи, президент Украины пояснил: "Вы должны понимать, что для меня наибольшее значение имеет человеческая жизнь. (...) Если все это не игра и мы настроены серьезно, то давайте начинать с людей. Во-первых, с обмена заключенными в обозримые сроки. Я уверен, что Франция и Германия поддерживают это, и я пока не вижу причин, почему Россия может быть против. Но здесь есть очень щекотливые вопросы. Например, воюющие в Донбассе подтверждают один список пленных, а у нас есть данные о совсем другом количестве. Вторая история - и она очень сложная - это прекращение огня. (...) Даже если стрелять стали реже, а количество жертв значительно сократилось, огонь не прекратился. И третий пункт, прежде чем приступать к выборам, - это полный вывод всех незаконных воинских формирований - неважно, какого типа, в какой униформе, с каким оружием. Если эти три пункта будут решены, то будет видно, хотим ли мы все окончить войну. Сами мы хотим этого точно. Но тогда мы увидим, действительно ли хочет этого и Россия".

Украина не согласится на проведение выборов в спорных регионах без предварительного вывода войск, подчеркнул в интервью Зеленский.

Наиболее сложным вопросом, по его мнению, является вопрос контроля над границей с Россией. "Я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минских соглашениях. Согласно Минским соглашениям, сначала проводятся выборы, затем передается контроль над границей", - напомнил президент.

Говоря об отношениях с Владимиром Путиным, Зеленский отметил: "У нас было три телефонных разговора, и они были продуктивными. Мы все-таки вернули задержанных в России моряков и к тому же политзаключенных. Об этом шла речь в первых двух разговорах. А в третьем разговоре мы обсуждали энергетическую безопасность Европы".

"Северный поток-2" значительно ослабил нашу позицию на переговорах, - указал президент Украины. - Хотя наши партнеры и утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Если нам удастся заключить новый договор на транзит газа сроком до 10 лет, если европейцы помогут нам в этом, а Россия не будет против, тогда аргумент о том, что "Северный поток-2"не является политическим проектом, станет обоснованным. Пока у этого утверждения нет никакого основания".

Путин, по словам Зеленского, принял к сведению позицию Украины. "(...) Я не исключаю, что транзит газа также будет обсуждаться в "нормандском формате", - добавил украинский президент.

Обращаясь к теме процедуры импичмента против президента США Дональда Трампа, в ходе которой ушел в отставку спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, Зеленский подчеркнул: "Я не хочу, чтобы Украина была одной из фигур на шахматной доске крупных держав, чтобы нас можно было швырять, прикрываться нами или торговать. Я хочу, чтобы Украина была субъектом. Она уже является таковой, но я хочу, чтобы так ее воспринимали и в мире, среди крупных игроков, империй, таких как Соединенные Штаты, Россия, Китай".

США, заявляя о том, что Украина - коррумпированная страна, посылают, по словам Зеленского, "очень жесткий сигнал". "Конечно, власти долгое время были коррумпированными, но мы это искореняем", - указал он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как связана заморозка военной помощи США Украине и расследования, о которых Трамп просил Зеленского в телефонном разговоре в июле, президент Украины пояснил: "Я вообще не разговаривал с президентом Трампом с позиции "ты - мне, я - тебе". (...) Таким образом я разговаривал с президентом Путиным - ты отпускаешь этих людей, мы отпускаем тех людей. Что касается Соединенных Штатов: я не хочу, чтобы мы выглядели попрошайками. Но нужно понимать, что у нас идет война. И если вы являетесь нашим стратегическим партнером, то вы не должны замораживать помощь. Для меня речь здесь идет о порядочности".

Говоря об отношениях с Европой, Зеленский, среди прочего, отметил: "Ведущие европейские политики гарантировали мне, что санкционная политика останется в силе, пока мы не вернем все потерянные нами территории".

"Сейчас все передают друг другу опрос, согласно которому большинство людей там [в сепаратистских регионах] хотят жить в России. Это не правда. Я думаю и знаю, что там есть люди, которые поддерживают Украину. Есть сбившиеся с пути. И, наконец, есть те, кто поддерживает Россию. Те, кто поддерживают Россию, могут уехать, Россия сейчас ведь незаконно раздает российские паспорта. Каждый человек вправе выбирать, где он хочет жить. Но говорить на территории Украины "Я гражданин России и это моя земля", я считаю неправильным и нечестным. (...) Что касается сбившихся с пути: если у кого-то есть украинский паспорт и он дополнительно принимает еще российский паспорт, получает социальную помощь и отсюда, и оттуда, то он сбился с пути. (...) Этих людей нужно возвращать, бороться за них. Но за людей, которые сами считают себя только россиянами, я бы бороться не стал", - сказал Зеленский.

По словам украинского президента, на случай безрезультатного исхода переговоров у него есть план Б. "Мой план Б не заключается в том, чтобы все осталось так, как есть", - подчеркнул Зеленский.