Секретные планы для Капитолия

"Так как спорт зачастую борется с обманом только для видимости, депутаты в Вашингтоне планируют революционный закон: США намерены в уголовном порядке преследовать допинг по всему миру. Официально это соответствует и интересам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако документы показывают, сколько денег WADA тратит на то, чтобы проводить лоббистскую работу против этого плана", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Сегодня российский государственный допинг и его последствия снова диктуют повестку дня, отмечает журналист Томас Кистнер. "9 декабря правление WADA намерено принять решение о санкциях, однако многого ждать не стоит. Направление уже задал Международный олимпийский комитет. (...) Во вторник МОК посчитал, что скандал инициирован органами власти, в обход российских олимпийских функционеров. Привычная легенда: спорт и спортсмены ничего не знали, допинг принимали лишь некоторые, (...) вина лежит на каких-то госслужащих, а их спортивная организация наказать не может. Поэтому московские спортсмены будут участвовать и в Играх 2020 года в Токио, но наверняка снова под ярлыком вроде "Атлеты из России". Отстранять, не отстраняя - решение проблем в стиле МОК", - комментирует издание.

К тому же, по информации Süddeutsche Zeitung, WADA, затрачивая большие ресурсы, ведет скрытую лоббистскую работу против нового закона о всемирном преследовании допинга, который готовят в Вашингтоне. Законопроект, который получил название "Антидопинговый акт Родченкова", уже был одобрен американским Конгрессом. "Он нацелен не на спортсменов, а на стоящие за ними сети. (...) Как правило, за допингом стоят криминальные сети, которые наносят огромный экономический ущерб. Поэтому закон направлен на крупные международные мероприятия, в которых участвуют американские спортсмены, компании или деньги. Законопроект предусматривает штрафы до миллиона долларов и лишение свободы до 10 лет для всех, кто задействован в системе допинга. То есть и для допинговых кукловодов от Чили до Казахстана - на основании американского закона о борьбе с мафией, называемого Rico, - благодаря ему американские розыскники уже давно могут принимать меры против преступлений и тех, кто за ними стоит, по всему миру", - поясняет издание.

"В ответе на запрос WADA заявило, что "не занимается лоббистской работой, направленной против закона". (...) "У нас есть вопросы и сомнения относительно экстерриториального аспекта закона, который, по нашему мнению, может иметь непреднамеренные последствия для антидопинговой работы по всему миру и, в частности, в США", - отметили в организации. Поэтому WADA "сотрудничает с американскими законодателями, чтобы добиться разъяснений и предложить поправки, которые помогут избежать непреднамеренных последствий".

"Однако в документах и высказываниях тех, кто продвигает американский законопроект, ситуация выглядит иначе. WADA, согласно им, обрабатывает политиков в Вашингтоне с помощью профессиональных лоббистов - и больших финансовых расходов. Согласно одному внутреннему протоколу, с которым ознакомилась Süddeutsche Zeitung, "как минимум 250 тыс. долларов" предусмотрены в бюджете на 2020 год для запланированной работы по "акту Родченкова" (...)".

"В ответ на запрос WADA подтвердило, что заключило договор с компанией Mondello Group. В этом контексте обращает на себя внимание тот факт, что и МОК нанимал представителя интересов в Вашингтоне - компанию бывшего лидера демократов в Сенате Тома Дэшла. Зачем спорту внезапно понадобились лоббисты в Капитолии? Разве нельзя самостоятельно выразить свои профессиональные сомнения - например, с помощью обычного союзника, авторитетного американского антидопингового агентства USADA?", - задается вопросами издание.

Отвечая на запрос Süddeutsche Zeitung, WADA энергично опровергало, что на лоббистскую работу планируется потратить всю сумму. Указанная в бюджете сумма, по словам агентства, предусмотрена для всей правительственной работы в США, не только в отношении "акта Родченкова".

"Но и здесь внутренние документы рисуют другую картину. В пункте о "поддержке правительственных отношений" и вовсе указана сумма 400 тыс. долларов. Согласно объяснению WADA, она потребуется в 2020 году для "внешних консультационных ресурсов".

"Тайные действия WADA приводят в бешенство борцов с допингом, в частности Трэвиса Тайгерта. "Мы знаем, - сказал в интервью Süddeutsche Zeitung глава USADA, - что WADA тратит свои драгоценные, ограниченные средства, чтобы противостоять закону, который соответствует кодексу WADA. Это шокирует".

Раскритиковала действия WADA и Кендел Эрлих, заместительница руководителя Управления национальной политики в области контроля над наркотиками (ONDCP). "США платят WADA наибольшую сумму за ее деятельность", но она не предусмотрена для "лоббистской работы против нашего законодательства", заявила она. (...) "Мир, говорит Эрлих, будет теперь "очень внимательно" следить за результатом санкций WADA в отношении России", - передает Süddeutsche Zeitung.