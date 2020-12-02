Меркель и Путин перед ЕСПЧ: необычный иск будет рассмотрен в приоритетном порядке

"Молодые климатические активисты оказывают настоящее давление на глав нескольких стран: в понедельник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дал зеленый свет рассмотрению климатического иска в отношении Германии и 32 других государств, - сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau. - Жалобу шести юных португальцев в возрасте от 8 лет до 21 года суд рассмотрит в приоритетном порядке, сообщили в понедельник страсбургские судьи. Страны, в отношении которых подан иск, в том числе и правительство Меркель, должны будут до февраля прокомментировать обвинение в том, что они прилагают недостаточно усилий для борьбы с изменением климата".

"В иске идет речь о выбросах парниковых газов 33 государствами, в частности Германией, Францией, Россией и Турцией, заявил суд. Заявители указывают, что опустошительные лесные пожары, которые в последние годы нанесли серьезный ущерб Португалии, отчасти связаны с недостаточным выполнением в Европе целей, указанных в Парижском соглашении по климату. Погибли люди и животные, сгорели дома. Некоторые заявители также отмечают, что бездействие правительств в борьбе с изменением климата также благоприятствует возникновению сильных засух", - передает издание.

"ЕСПЧ должен побудить климатических нарушителей к тому, чтобы они ставили перед собой более высокие национальные цели и сократили свои выбросы и выбросы своих концернов, работающих на международном уровне. За это заявители намерены бороться со всей решительностью", - отмечает издание.

"Их поддерживает британская неправительственная организация Legal Action Network. (...) "Лишь очень малая часть подаваемых в суд жалоб заходит так далеко", - отметила организация".

"Я очень боюсь того, что мне придется жить на больной планете", - сказала одна из юных заявительниц в интервью новостному агентству dpa в начале сентября.

Особенностью иска не в последнюю очередь является то, что заявители выдвигают обвинения в отношении нескольких правительств. "Обычно ЕСПЧ рассматривает дела, направленные лишь против одной страны", - отмечает Frankfurter Rundschau.