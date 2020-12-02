Раскол европейцев по поводу вакцины от Covid-19

"Правительства множат число обнадеживающих сообщений для пропаганды вакцинации, которая будет нацелена в первую очередь на наиболее уязвимые слои населения", - пишет Le Monde.

"(...) По данным исследования, проведенного в сентябре Всемирным экономическим форумом и институтом социологических исследований Ipsos, на выборке в 20 тыс. взрослых людей в 27 странах мира, Великобритания является европейской страной с наибольшей долей жителей - 85% - заявивших о том, что они готовы к вакцинации от Covid-19, в том числе 52% без колебаний. (...) Однако 13 ноября комитет по здравоохранению Лондонского городского совета опубликовал исследование, в котором обнаружилось, что четверть жителей британской столицы "не хотят" или "вероятно, не хотят" вакцинироваться. Комитет предупредил о необходимости проведения муниципальных и национальных кампаний, направленных на "демистификацию, подтверждение и продвижение вакцинации" в стране, где вакцина Pfizer-BioNTech может получить одобрение Национальной службы здравоохранения в начале декабря и где правительство даже надеется начать кампанию по вакцинации уже 7 декабря", - говорится в статье.

"В Испании, стране с одним из самых высоких показателей вакцинации в Европе (95%), хотя ни одна из вакцин не является обязательной, исследование Института здравоохранения Карлоса-III, проведенное в сентябре, указало на то, что 70% населения готовы к вакцинации против Covid-19. Несмотря на то, что антипрививочное движение в королевстве очень слабое, правительство, которое планирует начать кампанию по вакцинации в январе, все же повторяет, что вакцина против Covid будет "такой же безопасной, как и любая другая", - указывают авторы статьи.

"(...) В Дании исследование, проведенное в сентябре институтом изучения общественного мнения Epinion, показало, что 7 из 10 человек хотели бы сделать прививку от Covid-19, а органы здравоохранения указали, что национальный регистр вакцинации позволит внимательно отслеживать возможные побочные эффекты, а также долгосрочную эффективность вакцины", - отмечают журналисты.

"В Нидерландах также должна быть запущена национальная информационная кампания для решения "этической дилеммы", заключающейся в том, что часть населения откажется от вакцины и, следовательно, рискует заразиться. То же самое и в Бельгии, где (...) федеральный комиссар по борьбе с Covid-19 рассчитывает на информационную кампанию, чтобы преодолеть сопротивление примерно 25% бельгийцев, заявляющих, что они не будут вакцинироваться, и при этом - что удивительно - один медицинский журнал 25 ноября утверждал, что 37% врачей общей практики также готовы отказаться от вакцины", - передает Le Monde.

"В Германии проблема немного другая. Уровень вакцинации населения там высокий - около 90% для 14 вакцин, рекомендованных Институтом имени Роберта-Коха, - однако правительство знает, что чрезмерный волюнтаризм может оказаться контрпродуктивным, что продемонстрировали недавние дебаты по поводу его принятого в марте решения сделать вакцину против кори обязательной", - отмечается в публикации.

"(...) Перспектива вакцинации от Covid-19 встретила наибольшее сопротивление в Восточной Европе. Так происходит в Польше, где относительным влиянием пользуется антипрививочное движение, нередко близкое к ультракатолическим кругам. Поэтому в вопросе о вакцинации от Covid произошел глубокий раскол населения, разделившегося на две равные группы. Согласно исследованию UCE Research, проведенному с 20 по 23 ноября, 43% опрошенных хотели бы пройти вакцинацию, точно такой же процент опрошенных этого не хочет", - сообщает издание.

"(...) В Румынии массовая вакцинация от Covid-19 также не является выигранной битвой. Согласно опросу, проведенному 19 ноября, только каждый третий румын готов на вакцинацию. Другая треть румын, как утверждается, против вакцинации, в то время как последняя треть предпочитает подождать, чтобы увидеть долгосрочные эффекты вакцины", - говорится в статье.

"(...) Среди европейских государств самый особый случай, несомненно, наблюдается в Венгрии. В стране, где в результате наследия коммунистического периода уровень вакцинации является одним из самых высоких на континенте, прибытие 19 ноября первых 10 доз российской вакцины "Спутник-V" по запросу националистического премьер-министра Виктора Орбана, сопровождавшееся мощной пропагандистской составляющей, привело к беспрецедентному росту недоверия к вакцинации", - комментируют авторы статьи.

"По данным опроса Opinio, опубликованного 18 ноября, 47% венгров заявили, что откажутся от вакцинации против Covid. На конкретный вопрос о российской вакцине только 7% венгров ответили, что готовы к вакцинации, - отмечает издание. "Обычно в Венгрии, в отличие от других стран, нет очень сильного антипрививочного движения, но в политике в отношении вакцинации ключевым фактором является доверие к правительству и к тем, кто производит вакцину", - поясняет Дора Варга, специалист по истории вакцинации в Венгрии из Эксетерского университета, Великобритания.

"Однако такого доверия, судя по всему, нет, поскольку Виктор Орбан, упомянувший о начале вакцинации в период с декабря по январь, заявил о том, что он будет импортировать вакцины из Москвы и Пекина, двух столиц, с которыми он поддерживает теплые отношения. "Российская вакцина может оказаться эффективной, но я бы предпочел сначала получить одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам", - поясняет Золтан Сабад, президент главного профсоюза венгерских врачей. На самом деле Орбан отстаивал свободу венгров "решать, какой вакцине они доверяют больше всего", чтобы обойти европейские обязательства, которые теоретически предусматривают предварительную экспертизу со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам, хотя возможны исключения в экстренном случае. Официально все вакцины перед прививкой будут проверяться в Венгрии. Если они пройдут тестирование, то "я сам сделаю себе прививку российскими или китайскими вакцинами", - пообещал в парламенте министр здравоохранения Миклош Каслер", - резюмирует Le Monde.