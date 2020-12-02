Отношение к Китаю, России, ЕС: НАТО размышляет о своей стратегической адаптации к 2030 году

"(...) Сохранение риска террористического акта, традиционный и жесткий подход к России, но также с учетом новой китайской мощи, и оставленная открытой дверь для европейского утверждения в области безопасности: нахождение такого тонкого баланса подытоживает содержание документа, представленного в среду, 25 ноября, генеральному секретарю Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсу Столтенбергу. Этот 67-страничный доклад является результатом бесчисленных компромиссов между десятью экспертами, собиравшимися с конца марта для размышлений о стратегической адаптации Североатлантического союза к 2030 году", - пишут журналисты Le Monde Петр Смоляр и Жан-Пьер Стробанц.

"(...) Вечером глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан и его немецкий коллега Хайко Маас приветствовали в совместном коммюнике "замечательную работу" и "важные и сбалансированные рекомендации". В первой половине 2021 года в Брюсселе может пройти саммит НАТО с новой администрацией Байдена. Повторное участие Америки в Североатлантическом альянсе дает союзникам шанс вдохнуть в него новую жизнь после политической - куда больше, чем оперативной - травмы, нанесенной годами правления Трампа", - говорится в статье.

"Затем, в 2022 году, НАТО сможет официально одобрить новые элементы выбранного языка и предлагаемые меры по усилению его согласованности - это слово цитируется в докладе 48 раз. Согласованность должна быть закреплена на основе "общих ценностей и идеалов, укорененных в демократии, верховенстве права и личной свободе", определяет документ, который предлагает установить "кодекс поведения" с пока неясными очертаниями. Реализовать эту идею в конечном итоге должны будут главы государств и правительств, - пишет Le Monde. - Не вдаваясь в подробности внутренней напряженности в Североатлантическом альянсе, авторы документа предупреждают: "Политические разногласия внутри НАТО опасны, потому что они позволяют внешним игрокам, и в частности России и Китаю, использовать разногласия в Североатлантическом альянсе и извлекать выгоду из отдельных союзников таким образом, чтобы поставить под угрозу их коллективные интересы и их безопасность", - подчеркивается в тексте.

"Но Йенс Столтенберг уже предупреждает: доклад экспертов, в числе которых Юбер Ведрин, бывший министр иностранных дел Франции, будет лишь "одним из элементов" в переопределении функционирования и роли Альянса, - отмечают авторы статьи. - Таким деликатным способом можно сохранить контроль над важным толкованием доктрины, даже если один из членов НАТО оказывается проблематичным. Речь идет о Турции с тех пор, как она в октябре 2019 года начала в Сирии наступление против курдских партнеров Запада, воюющих против организации "Исламское государство"*.

"(...) Неудивительно, что по ряду классических тем, таких как российская угроза, эксперты аналитического центра продолжают традицию НАТО. В результате они все вместе отмежевываются от стратегического диалога, инициированного Эммануэлем Макроном с Россией летом 2019 года. "Попытки НАТО наладить конструктивное партнерство и вовлечь Россию в создание архитектуры евроатлантической безопасности после окончания холодной войны, были отброшены назад", - отмечается в докладе, в котором упоминается аннексия Крыма в 2014 году. По мнению экспертов, к 2030 году Россия "вероятно останется главной военной угрозой для Североатлантического союза". Следовательно, по отношению к ней необходимо будет придерживаться двойного подхода: сдерживания и диалога. Китай, как "системный соперник", на сегодняшний день не рассматривается в качестве угрозы аналогичного характера", - передают Смоляр и Стробанц.

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