"Некоторые врачи выпрыгнули из окна"

"Ситуация в российском здравоохранении безнадежна, говорит Анастасия Васильева из независимого профсоюза "Альянс врачей". По ее словам, это особенно заметно во времена пандемии. За критику недостатков или официальной статистики людей наказывают", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung. Журналист издания Клаус-Хельге Донат побеседовал с Васильевой.

Говоря о разработанной в России вакцине "Спутник V", собеседница издания указала: "Она не работает должным образом. После вакцинации участники испытаний все еще заражались вирусом. Возможно, она может уменьшить смертность или опасность заболевания. Но это не спасительное чудо-средство. О массовой вакцинации объявляли еще в августе, потому что мы должны были стать первыми. У населения должно было сложиться впечатление: Россия идет впереди".

Большую проблему, по словам Васильевой, представляет то, что медики бросают свою работу. "Многие врачи не получили государственных надбавок, которые обещал президент Путин весной. Их силы на исходе, и они увольняются. Одному врачу иногда приходится оказывать медицинскую помощь 400 пациентам. Никто не выдержит такого в течение долгого времени. Кроме того, не хватает коек в больницах, пациенты не получают необходимую помощь. Некоторые врачи весной уже выпрыгнули из окна от отчаяния", - рассказала Васильева.

"Раньше отношение врача к политике не играло никакой роли. Это меняется, - отметила она. - Сфера здравоохранения осознает, что ее обманули и ее сотрудники бесправны. Если уходят специалисты, растут смертность и заболеваемость. Это замкнутый круг".

"В некоторых регионах не хватает даже персонала, занимающегося переносом умерших. Они остаются лежать рядом с другими пациентами. Москва пока является здесь исключением. В Магадане, на Дальнем Востоке, в Кургане и Новгороде ситуация довольно напряженная. В Хакассии, например, скорая помощь не смогла найти место в больнице для пожилого мужчины и была вынуждена привезти его обратно домой. Из-за нехватки коек такое происходит часто. Экстренные вызовы не принимаются, и люди, не получая помощи, умирают дома", - указала Васильева.

"Порой отсутствуют средства защиты, так как деньги либо не выплатили вовремя, либо забыли выплатить. Иногда защитную одежду предлагают на черном рынке. Это коррупция. Контролирующие инстанции просто закрывают на это глаза. Часто деньги также крадут: молодые врачи не получают премию в 1 млн рублей, которая должна была помочь им обустроиться, работая сельским врачом. В последние годы из 15 тыс. больниц были закрыты 8 тыс., а их сотрудники уволены. В России есть только 200 врачей-специалистов по детской онкологии. Так называемая оптимизация подорвала здравоохранение", - констатировала собеседница издания.

"Конечно, официальная смертность занижается. Это очень просто. Каждый врач держится за свое кресло. Если он признает, что в больнице все обстоит не лучшим образом, рано или поздно он, вероятно, потеряет свою работу. Но нет и настоящих контролирующих инстанций. Статистика, как мы говорим, рисуется. Отсутствует понимание настоящей статистики. Я сама работала в исследовательском институте и знаю нашу науку и статистику. Неважно, о какой отрасли идет речь - о медицине или энергетике, - принципы одни и те же. К тому же каждый думает только себе", - подчеркнула Васильева.