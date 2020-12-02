Турецкие правые экстремисты терроризируют армян - в Германии

"Конфликт в Нагорном Карабахе с новой силой разжег ненависть турецких "Серых волков" к армянам, в том числе и в Германии: даже их детям правые экстремисты угрожают в письмах убийством. Пострадавшие просят о помощи немецких политиков", - пишет Die Welt.

"Ультранационалистические турецко-азербайджанские круги пытаются использовать военную эскалацию в качестве повода для того, чтобы перенести конфликт и в Европу путем ведения враждебных антиармянских кампаний в соцсетях и натравливания своих сторонников на местных армян", - написал проживающий в Кельне епископ Армянской церкви в Германии Серовпе Исаханян 9 ноября в срочном письме, адресованном министру внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Херберту Ройлю (ХДС), а также его коллегам в других федеральных землях. Письмо имеется в распоряжении Die Welt".

Нападения действительно совершаются уже с лета, отмечает издание. Так, 23 июля был подожжен автомобиль у посольства Армении в Берлине. В округе Кельн-Мюльхайм около 30 человек, назвавших себя азербайджанцами, напали на армянскую кальянную. В Ганновере прихожанам армянской церкви угрожали так, что одно из богослужений пришлось проводить в присутствии полицейских, говорится в статье.

"Угрозы со стороны турецких и азербайджанских правых экстремистов достигли нового масштаба, - указывает издание. - "Некоторые наши церковнослужители и члены общины сообщают мне о том, что "Серые волки" бросают письма с угрозами в почтовые ящики граждан армянского происхождения", - написал епископ Исаханян в своем письме Ройлю".

"В письмах армянам и их семьям угрожают убийством. "Мы поддерживаем наших братьев из Азербайджана и не допустим, чтобы неверные армянские псы мирно жили в Германии, - говорится в письмах. - Мы знаем вас, мы знаем, где ваши дети, днем и ночью". (...) Возникает вопрос: откуда турецкие правые экстремисты знают, в каких домах в соответствующих населенных пунктах живут армяне?".

"Наряду с письмами с угрозами беспокойство вызывают и участившиеся звонки некоторым участникам молодежных объединений армян. Один из них рассказывает, что с начала войны на его родине армянским активистам постоянно поступают звонки со словами: "Мы вас найдем".

"Так как по всей Германии речь идет об одних и тех же письмах с угрозами, а армянским активистам в Кельне и Берлине поступали звонки с одного и того же номера, обстоятельства дела приобретают абсолютно другой криминальный характер. Речь идет о целенаправленной расистской акции", - сказал в разговоре с Die Welt юрист Илиас Уйар".