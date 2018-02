2 февраля 2018 г. Макс Седдон, Ральф Эткинс | Financial Times Швейцарский регулирующий орган раскритиковал "Газпромбанк" на фоне "Панамских бумаг" Швейцарские власти подвергли критике "Газпромбанк", третий по величине российский банк, за "серьезные недостатки в процессе борьбы с отмыванием денег" в связи с "Панамскими бумагами", сообщает Financial Times. Finma, швейцарский финансовый регулятор, заявил, что местная дочерняя компания "Газпромбанка" "не смогла провести адекватные разъяснения по поводу экономической подоплеки деловых отношений и операций на фоне повышенного риска отмывания денег". Gazprombank (Switzerland) было запрещено привлекать новых частных клиентов, сообщает издание. Gazprombank оказался втянут в скандал в 2016 году, когда просочившиеся документы из "Панамского досье" пролили свет на его связь с Сергеем Ролдугиным, виолончелистом и другом детства российского президента Владимира Путина, говорится в статье. "В 2014 году, согласно "Панамским бумагам", офшорная компания, связанная с Ролдугиным, открыла счет в Gazprombank (Switzerland), отрицая, что имеет какие-либо отношения с политически значимым лицом. Компания оценила свой первый вклад в размере приблизительно 5,6 млн евро, причем ожидалось, что далее поступит еще больше средств", - пишет газета. Швейцарский регулятор обнаружил, что с 2006 по 2016 год Gazprombank (Switzerland) вел недостаточный учет своих транзакций и контрактов, не сообщил о подозрительной активности швейцарским властям, борющимся с отмыванием денег, и часто не визировал документацию, получаемую от клиентов. Gazprombank (Switzerland) заявил, что согласен с решением Finma. Источник: Financial Times