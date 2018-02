2 февраля 2018 г. Марк Маккиннон | Globe and Mail Россия видит шанс выступить в роли могущественного посредника на Ближнем Востоке и не только Если умиротворение, о котором говорили на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, когда-нибудь станет реальностью, оно будет достигнуто на условиях Москвы, полагает журналист The Globe and Mail Марк Маккиннон. По мнению автора, быстрое прекращение войны в Сирии никогда не входило в повестку дня Конгресса, но факт его проведения в Сочи свидетельствует о влиянии, приобретенном Россией. "Еще показательнее, что отсутствие (на Конгрессе. - Прим. ред.) США и их союзников не вызывало беспокойства. Эпоха, когда всех волновало, что думает Вашингтон, закончилась: по крайней мере, в Сирии, где российская авиация драматично переломила ход войны в пользу Асада", - говорится в статье. По мнению автора, Путин заполнил вакуум, возникший, когда тогдашний президент США Обама решил не вмешиваться в события в Сирии. "А теперь, поскольку Белый дом Трампа не проявляет к теме большого интереса, Кремль вышел на другую площадку, которую США оставляют "неосвещенной": стал хозяином и покровителем конференций по умиротворению на Ближнем Востоке", - говорится в статье. Комментируя визит израильского премьера Нетаньяху в Москву, автор утверждает: тот "передал Ирану через Путина предупреждение, что Израиль перейдет к военным действиям, если Иран продолжит наращивание своего присутствия в Ливане. Возможно, Нетаньяху также оставил Путину некое послание для передачи палестинскому президенту Махмуду Аббасу". Издание сообщает, что Россия вызвалась принять на своей территории переговоры между правительством Афганистана и "Талибаном"*. Россия - незаменимый актор в противостоянии с Северной Кореей. "Россия фундаментально важна при любом урегулировании на Ближнем Востоке в будущем", - сказал Федор Лукьянов, редактор журнала "Россия в глобальной политике". Иэн Бреммер (Eurasia Group, Нью-Йорк), напротив, считает, что у американцев на Ближнем Востоке гораздо больше опыта и возможностей и они гораздо сильнее стараются прослыть честными посредниками. "В случае россиян намного очевиднее, что они взялись за это ради собственных интересов", - добавляет он. Издание полагает: "Сочи пока не готов для того, чтобы его сравнивали с Кэмп-Дэвидом, и можно по-прежнему уверенно предречь, что Путина не ждет Нобелевская премия мира. Кремль обеспечил себе фундаментальную важность в Сирии путем того, что бомбил противников Асада, не обращая большого внимания на то, какой ценой это обходится гражданскому населению. Все это не забыто противниками Асада, и до полного прекращения боев - при которых с 2011 года погибли более 400 тыс. человек, а около 11 млн вынужденно покинули свои дома - еще далеко". Но отсутствие США и их друзей на Конгрессе сейчас не столь значимо, как было бы до российского вмешательства, пишет издание. Асад и его союзники контролируют более 70% сирийской территории. "Повстанцы, опиравшиеся на поддержку США и их союзников в Персидском заливе, перестали быть существенным фактором на местах. Большинство группировок, все еще воюющих с режимом, получают поддержку от Турции, а та больше заинтересована в том, чтобы помешать созданию курдского мини-государства на севере Сирии, чем в свержении Асада", - говорится в статье. По мнению автора, в Сочи стали проясняться взгляды Москвы на будущее Сирии. Создана комиссия для составления новой конституции. По словам автора, две трети в ней будут составлять союзники Асада. На взгляд американского эксперта Джошуа Лэндиса, Кремль полагает, что примирение в Сирии - это "признание своего поражения" оппозицией. "Сохранение власти Асада обеспечит России ее ключевую цель в войне, а Ирану - сохранение дуги Тегеран - Багдад - Дамаск - Бейрут, где в правительствах доминируют шииты, готовые следовать в кильватере Ирана. В финальном коммюнике Конгресса в Сочи также подтверждена территориальная целостность Сирии: это значит, что нового курдского мини-государства не будет, и "красная черта", существующая в этом конфликте для Анкары, обойдена", - говорится в статье. По мнению автора, Россия наверняка сохранит свои базы в Хмеймиме и Тартусе. "Это обеспечит Москве возможность надзирать за Сирией в обозримом будущем; российский дипломат Виталий Наумкин сравнил эту схему с присутствием США в Афганистане на протяжении 17 лет", - говорится в статье. "Иначе говоря, стремление России положить конец войне в Сирии далеко не альтруистично. У Путина, который в нынешнем году идет на выборы, есть также внутриполитические опасения", - говорится в статье. *"Талибан" - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: Globe and Mail