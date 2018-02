2 февраля 2018 г. Марта Келнер | The Guardian МОК на скамье подсудимых, Россия радуется оправданию своих отстраненных за допинг спортсменов "Решение спортивного арбитражного суда, отменившего пожизненный запрет на участие в Олимпиаде для 28 российских спортсменов, оставляет олимпийское движение в состоянии хаоса накануне очередного крупного международного спортивного события", - пишет журналистка The Guardian Марта Келнер. "Сначала стало известно, что российских спортсменов, которым разрешили участвовать в соревнованиях как нейтральным, все равно на стартовой линии будут представлять как спортсменов из России. Затем было объявлено, что российский флаг может появиться на церемонии закрытия, в то время как национальный гимн россиян будет греметь вокруг стадиона и в домах по всему миру. На прошлой неделе выяснилось, что из пула в 389 российских спортсменов к соревнованиям в Южной Корее будут допущены 169", - говорится в статье. "На самом деле, нам следовало этого ожидать", - полагает автор статьи. МОК оставил себе пространство для маневра, сделав оговорку, что в Пхенчхане будет разрешено соревноваться российским спортсменам, которые смогут доказать, что они чисты. Решение суда выявило "зияющую брешь", и многие задаются вопросом: разве юристы не осознавали такую возможность? МОК мог бы действовать по схеме Международного паралимпийского комитета, полностью запретившего российским паралимпийцам участвовать в Играх в Рио-2016, или Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сделавшей то же самое. "Но вместо этого он пожизненно отстранил 45 спортсменов, чья история должна была показывать, что это юридически неосуществимо", - пишет Келнер. "Есть вопросы, которые следует задать и Спортивному арбитражному суду (CAS) по существу рассмотрения этих дел. По всей видимости, к ним отнеслись как к любой другой апелляции по поводу нарушения антидопинговых правил, поданной через почтовый ящик CAS в Лозанне, Швейцария. То есть каждый случай рассматривался индивидуально, при этом игнорировалось то, что есть подтвержденные свидетельства существования государственной системы (допинга. - Прим. ред.)", - пишет журналистка The Guardian. Она подчеркивает, что ни одно из утверждений осведомителя Григория Родченкова не было опровергнуто. Вердикт CAS предоставил России серьезный арсенал в пропагандистской войне, говорится далее. "Она уже заявляет, что он доказывает преувеличенность разговоров о допинге, спонсируемом государством. Какой бы ни была риторика, чистые атлеты снова становятся жертвами, и они по-прежнему в смятении", - резюмирует журналистка. Источник: The Guardian