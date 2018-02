2 февраля 2018 г. Алан Юхас | The Guardian Кто такой Девин Нуньес и почему он вносит путаницу в "российское расследование"? Спустя год после того как конгрессмен-республиканец Девин Нуньес в одиночку защищал заявление Трампа о том, что администрация Обамы установила за ним наблюдение, Нуньес "своими силами ринулся поддержать критику президента в адрес ФБР и министерства юстиции", пишет британская The Guardian. Похоже, отмечает журналист Алан Юхас, Нуньеса не смутило заявление соратника-республиканца о том, что тот ведет собственное "расследование в духе инспектора Клузо". "А в четверг его действия так разозлили демократов, что лидеры партии и в Сенате, и в Палате представителей призвали исключить его из разведывательного комитета Палаты", - передает корреспондент. В комиссии, которая расследует российское вмешательство, произошел раскол между партиями: республиканцы обратили пристальное внимание на изначальное расследование ФБР, начатое в 2016 году. "Отдел Нуньеса выпустил вызвавшую споры записку, в которой, по сообщениям, делается предположение, что ФБР получила право прослушивать соратника Трампа, недостаточно рассказав судье о своих источниках", - говорится в статье. "Записка связывает расследование ФБР с бывшим британским шпионом Кристофером Стилом, чье исследование было оплачено демократами. Он написал досье на Трампа, которое содержит ряд скандальных, но неподтвержденных заявлений", - напоминает The Guardian. Республиканцы сосредоточились также на sms-сообщениях агента ФБР Питера Стржока с критикой в адрес Трампа. "И записка, и sms вписываются в обвинения о предвзятости ФБР, продвигаемые СМИ правого толка, такими как Fox News, который регулярно смотрит президент. Ведущие, такие как близкий к Трампу Шон Хэннити, использовали их как дубинку, чтобы разрушить репутацию расследования ФБР относительно вмешательства России и потенциального препятствия правосудию со стороны Белого дома Трампа", - подчеркивает издание. Источник: The Guardian